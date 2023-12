APT VAL DI FASSA (TN) * NOMINE: « NICOLÒ WEISS NUOVO DIRETTORE, SI INSEDIERÀ IL PRIMO APRILE 2024 ALLA CONCLUSIONE DELL’INCARICO DI PAOLO GRIGOLLI »

18.55 - lunedì 4 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nicolò Weiss è il nuovo direttore di Apt Val di Fassa. Il fassano, attuale responsabile dell’area prodotto, si insedierà alla direzione

il primo aprile 2024 alla conclusione dell’incarico di Paolo Grigolli. Un cambio alla direzione dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa nel segno della continuità. Nicolò Weiss, dopo la selezione pubblica di fine novembre a cui hanno preso parte una ventina di candidati, il 4 dicembre è stato nominato direttore, dal consiglio di amministrazione dell’Apt ladina.

Weiss, che assumerà l’incarico dal primo aprile 2024 alla conclusione del mandato triennale di Paolo Grigolli, è di Vigo, ha quarant’anni e lavora all’Apt Val di Fassa dal 2020 come responsabile dell’area prodotto. Dopo la laurea triennale in marketing del turismo a Trento e una magistrale in marketing management alla Bocconi di Milano, per oltre dieci anni è stato all’estero per studio, tra Cina, India e Hong Kong, e per esperienze professionali, per Vodafone e Intel, tra Milano, Londra (sette anni) e Garmisch Partenkirchen.

Rientrato in Italia, ha dato vita alla nuova area prodotto dell’Apt ladina impegnandosi in diversi progetti. «Quello che, in questi anni, mi ha dato più soddisfazione – dice Weiss – è ”Sa mont” (in montagna, in ladino). Si tratta del progetto ideato per il ripristino e la manutenzione dei tracciati escursionistici per cui Apt fa da regia, collaborando con i comuni e le frazioni valligiane, Sat e il Comun general de Fascia e un paio di squadre, composte da guide alpine, boscaioli e operai, operative da maggio a settembre. È un’iniziativa importante perché d’estate i sentieri, frequentati da migliaia di escursionisti, sono come le piste da sci d’inverno che vengono costantemente battute, e poi perché rappresenta pure il completamento del lavoro avviato da mio padre (Alfredo Weiss, già presidente della Marcialonga di Fiemme e Fassa e ideatore degli itinerari “Troi di Ladins”, ndr)».

Ora, Weiss è pronto ad affrontare il passaggio di consegne con Grigolli: «Su alcuni fronti affianco Paolo da tempo, su altri invece comincerò ora, così come a pianificare l’attività del team prodotto dei prossimi mesi. E poi c’è da avviare il piano strategico, che coinvolge il territorio con comuni e stakeholder, e che mi vedrà impegnato nei prossimi anni con entusiasmo, perché la Val di Fassa è il luogo dove sono nato e dove vivo».

Soddisfazione per la nomina di Weiss anche da parte di Paolo Grigolli: «Sono soddisfatto sia del processo con il quale abbiamo individuato nuovo il direttore – spiega – sia di aver portato a termine il mio mandato: gestire la transizione organizzativa e strategica dopo la direzione pluriennale di Andrea Weiss, che aveva un grande valore. Ora, con Nicolò, persona capace e competente, l’Apt ladina torna ad essere diretta da un fassano».