MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * GABBIOLO – STABILE “ MASO PILATI ”: « IL SINDACO DI TRENTO RITIENE OPPORTUNO SALVAGUARDARNE GLI ASPETTI URBANISTICI E PAESAGGISTICI? »

Gli abitanti di Gabbiolo si riuniscono in Comitato per la salvaguardia degli aspetti urbanistici e paesaggistici. Le operazioni immobiliari in atto rischiano di deturpare l’ambiente ma sopratutto il contesto paesaggistico che attualmente è di estremo valore e merita anzi deve essere preservato.

A tal fine ho presentato l’allegata interrogazione per chiedere se non si ritenga opportuno di condizionare la ristrutturazione dell’edificio attuale e la realizzazione degli appartamenti rispettando le caratteristiche costruttive e di materiali degli edifici circostanti e storici.

*

Interrogazione a risposta scritta presentata dal gruppo consigliare comunale Onda Civica Trentino. Oggetto: Tutela del territorio del sobborgo di Gabbiolo.

Nel territorio del sobborgo di Gabbiolo l’impresa Pisetta Costruzioni S.r.l. con sede legale sita in via Roma, 25 – 38041 Albiano (TN) e sede operativa in Via Pomeranos, 10- 38123 Trento ha recentemente acquistato lo stabile denominato “Maso Pilati” sito in via Gabbiolo n° 43 – Gabbiolo, p.ed 287 C.C. di Povo, con l’intenzione di attuare una speculazione immobiliare che prevede di abbattere il suddetto stabile e costruirne un nuovo su diverso sedime.

Da una ricerca sul PRG pare che attualmente l’immobile non sia soggetto ad alcuna tutela ne dei Beni Culturali ne di tipo paesaggistico/ambientale.

E’ innegabile tuttavia che il contesto paesaggistico sia di estremo valore e che, se si desse seguito a questo progetto nulla più potrebbe impedire l’innescarsi di dinamiche speculative che anche in altri contesti simili hanno devastato urbanisticamente il territori (vedi Martignano o Cognola ecc.).

La soprintendenza dei beni culturali, contattata, ha eseguito un sopralluogo non rilevando elementi di tale valore da impedire la demolizione e ricostruzione dello stabile.

A quel punto gli abitanti di Gabbiolo si sono costituiti in Comitato (il Comitato per la salvaguardi di Gabbiolo rappresentato da 60 persone circa) con l’intento di fermare le speculazioni immobiliari e per proporre di diventare un progetto pilota di sviluppo sostenibile in una prospettiva di tutela delle attività agricole tipiche dell’area, di preservazione della biodiversità e degli ecosistemi e di incentivazione di un turismo “leggero”.

A tal proposito hanno inviato sia ai Servizi PAT che a quelli comunali di competenza una lettera e un documento di analisi che vengono allegati alla presente.

Le risposte sono state positive con una messa a disposizione dei Servizi PAT e con il coinvolgimento ai processi partecipativi nella revisione del PRG (di prossimo avvio).

Tuttavia è preoccupazione del comitato e del sottoscritto il fatto che il costruttore Pisetta si stia evidentemente muovendo velocemente. Sembra infatti che abbia presentato il progetto.

Preme sottolineare che gli stessi abitanti non si oppongono agli interessi economici della ditta, ma chiedono di procedere nella ristrutturazione dell’edificio attuale e nella realizzazione degli appartamenti rispettando le caratteristiche costruttive e di materiali degli edifici circostanti e storici.

Tutto ciò premesso si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta ai fini di conoscere:

• a che punto amministrativo sia l’iter del procedimenti in oggetto;

• se non si ritenga opportuno di condizionare la ristrutturazione dell’edificio attuale e la realizzazione degli appartamenti rispettando le caratteristiche costruttive e di materiali degli edifici circostanti e storici.

*

Andrea Maschio