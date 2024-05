“EUCRAINA“ * ELEZIONI EUROPE: «“IL FUTURO DELL’EUROPA PASSA DA KYIV“, AI CANDIDÀTI CHIEDIAMO DI FIRMARE L’APPELLO PER L’UCRAINA»

09.31 - giovedì 16 maggio 2024

Il futuro dell’Europa passa da Kyiv. EUcraina ai candidati alle elezioni europee: dichiarate il vostro impegno per l’Ucraina. Oggi, a maggior ragione di fronte all’escalation dell’aggressione militare russa all’Ucraina, non si può rimanere indifferenti o neutrali sulla guerra che minaccia l’Europa: dobbiamo stare dalla parte dell’Ucraina massacrata e bombardata. Per questo l’associazione EUcraina, nata a Trento all’inizio della guerra per sostenere la causa dell’Ucraina, insieme ad altre associazioni nazionali ha lanciato un appello che propone ai candidati alle prossime elezioni europee. È stato presentato a Roma, tra gli altri, dal presidente di EUcraina Giovanni Kessler, che sta per ripartire per Kyiv, sia per partecipare alla manifestazione europea del 28-30 maggio, sia per un’altra missione di solidarietà.

Il 25 giugno 1995 Alexander Langer, in un testo intitolato “L’Europa muore o rinasce a Sarajevo”, scriveva: “Basta con la neutralità tra aggrediti ed aggressori, apriamo le porte dell’Unione europea alla Bosnia!”. L’appello Il futuro dell’Europa passa da Kyiv (nell’altro allegato) dice che oggi al posto della Bosnia c’è l’Ucraina e l’Unione Europea si trova davanti alla stessa sfida: rinascere o morire di fronte alle urgenze della Storia. Una sfida che la politica italiana si guarda bene dal cogliere, intenta com’è a trasformare le elezioni del nuovo Parlamento europeo in un grottesco talent show in cui misurare il proprio grado di popolarità.

L’appello, aperto alle adesioni di tutti e già sottoscritto da intellettuali come Adriano Sofri, da importanti esponenti del mondo cattolico, laico e liberale, si rivolge a tutti i candidati alle prossime elezioni europee, chiedendo loro di assumere una posizione chiara sul sostegno all’Ucraina e al suo percorso di adesione all’Unione Europea. Nella proposta si inquadra anche un viaggio a Kyiv, che si terrà tra il 28 e il 30 maggio prossimi per incontrare e manifestare solidarietà agli ucraini e a cui candidati e cittadini sono invitati. L’iniziativa è promossa da quattro realtà espressione della società civile: Movimento Europeo di Azione Non violenta; EUcraina odv; l’associazione culturale Comitato Ventotene; l’associazione Ponte Atlantico di Milano.

Nella conferenza stampa di Roma che ha presentato l’iniziativa, i proponenti hanno ricordato come l’aggressione russa sia iniziata nel 2014 dopo la serie di manifestazioni popolari di “Euromaidan”, che – al prezzo di centinaia di morti e feriti – portarono alla fuga in Russia del presidente Viktor Janukovyč, che aveva abbandonato gli accordi di cooperazione con l’UE. Hanno evidenziato come oggi la strategia russa prevede l’occupazione militare, oppure – quando questa non è possibile – lo “svuotamento” dei territori attraverso il bombardamento di intere città, letteralmente rase al suolo, e la compromissione delle infrastrutture fondamentali, a partire da quella energetica.

Le richieste su cui i promotori chiedono ai candidati di prendere posizione sono chiare: (1) sostegno pieno al percorso di adesione dell’Ucraina all’UE; (2) sostegno pieno e concreto alla difesa militare e civile della popolazione ucraina; (3) creazione di una difesa comune europea, più efficiente e meno costosa degli attuali eserciti nazionali, e istituzione dei Corpi Civili Europei di Pace, secondo il progetto già di Alexander Langer. Spetta ai candidati decidere se continuare a parlare d’altro. EUcraina riferirà alla stampa locale le risposte (o non risposte) dei candidati trentini alle elezioni europee.