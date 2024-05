CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * “ESG“: A.D.CALABRÒ, «LA NOSTRA BANCA SI CONFERMA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO “LEADER DELLA SOSTENIBILITÀ”»

13.38 - giovedì 16 maggio 2024

Sparkasse si conferma “Leader della sostenibilità”. Sparkasse è ancora una volta fra le aziende con la maggior attenzione alle tematiche ambientali e sociali in Italia che contribuiscono a un’economia rispettosa e sostenibile, confermandosi per il terzo anno consecutivo “Leader della sostenibilità”.

Anche per il 2024 Sparkasse è stata confermata “Leader della Sostenibilità”, classifica che identifica le aziende che si distinguono maggiormente in Italia per l’impegno a favore dei propri dipendenti, dell’ambiente e della società. L’iniziativa, alla quarta edizione, è promossa da “Statista”, l’istituto indipendente di ricerca tedesco specializzata nell’analisi dei dati di mercato e di consumo, in collaborazione con “Il Sole 24 ore”.

“La conferma di questo riconoscimento rafforza ulteriormente l’attenzione della nostra banca in ambito ESG e consolida il nostro impegno verso la sostenibilità. Ci siamo posti un preciso Piano di sostenibilità 2024-2026, pilastro trasversale del nuovo Piano Industriale di Gruppo ‘Horizon 2026’, e stiamo proseguendo nel nostro percorso compiendo passi concreti nell’attuazione della nostra vision di essere un punto di riferimento nel percorso verso la sostenibilità del nostro territorio,” sottolinea l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale, Nicola Calabrò.

Rispetto al vasto tema della sostenibilità, Sparkasse si pone con un approccio che sta intensificando in modo strategico già da diversi anni. Il 2023 ha rappresentato un anno chiave, con l’introduzione di un presidio organizzativo e di governo per la sostenibilità che comprende un team dedicato, un Comitato Manageriale ESG & Sustainability ed i Referenti ESG che supportano operativamente l’attuazione delle iniziative nelle diverse aree. Il Gruppo ha poi pubblicato una propria Policy di sostenibilità, che definisce gli impegni presi per ciascun stakeholder in ottica ESG, e introdotto una Policy

Diversity, Equity & Inclusion, che dichiara l’impegno del Gruppo Sparkasse per un ambiente di lavoro inclusivo, equo e privo di discriminazioni.

Sparkasse ha da tempo un’offerta di prodotti e servizi a supporto dei bisogni di sostenibilità della clientela, dall’offerta prodotti “Sparkasse Green” per i privati, alla convenzione con la Banca Europea degli Investimenti per finanziamenti green alle aziende.

Inoltre, dalla collaborazione con il Centro di Competenza per la Sostenibilità della Libera Università di Bolzano fino alla costituzione di Sparkasse Energy, sono numerose le iniziative ad impatto ambientale e sociale intraprese dal Gruppo nel suo percorso di sostegno al territorio.

Per approfondire le azioni e i risultati in ambito sostenibilità del Gruppo Sparkasse, è possibile consultare la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l’anno 2023, ora pubblicata anche sul sito al seguente link: https://www.sparkasse.it/investor-relations/bilanci-e-relazioni/

Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi, nei primi mesi del 2024 è stato approvato, come parte integrante del nuovo Piano Industriale Horizon 2026, il Piano di sostenibilità 2024-2026 del Gruppo Sparkasse, caratterizzato da obiettivi ed attività ambiziose:

per la tutela ambientale, accompagnando i clienti nella transizione climatica, abbattendo il carbon footprint;

per lo sviluppo sociale, promuovendo l’inclusività, investendo sulla formazione e sostenendo lo sviluppo socio-culturale dei territori;

on un modello operativo resiliente, integrando i fattori ESG nei processi e nei dati, e comunicando in maniera trasparente i risultati ottenuti.