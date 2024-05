MASSIMO BESSONE E STEFAN KASSLATTER * BANDIERA LADINA: «IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AD UN GRANDE POPOLO, È UN SIMBOLO IDENTITARIO»

15.06 - giovedì 16 maggio 2024

Nella seduta di ieri, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato la mozione, presentata dal Team K e scritta lo scorso anno a quattro mani da me, nelle mie vesti allora di Assessore provinciale e Consigliere regionale e dall’Assessore del comune di Ortisei Stefan Kasslatter. Questa mozione da me presentata e poi ritirata, per ostruzione da parte della SVP, a margine della passata legislatura legittima autorizza e regolamenta l’esposizione e l’uso sugli edifici pubblici della bandiera ladina, simbolo identitario della cultura di questa importante comunità.

“Ringrazio l’ex collega in Consiglio regionale Paul Kὅllensberger che ha creduto sin da subito nella mia mozione e l’ha voluta, con il mio consenso, ripresentare in questa legislatura, io non facendo più parte istituzione non ho più potuto farlo. Perché nella scorsa legislatura io ho dovuto ritirare il documento e perché ora, lo stesso identico testo è passato senza problemi? La differenza sta nel fatto che io facevo parte della maggioranza e sono stato bloccato dall’altro partito di maggioranza, la SVP, mentre il Team K facendo parte dell’opposizione ha potuto decidere in autonomia la presentazione..

E, questo è stato senz’altro un autogol da parte del partito di maggioranza sudtirolese perché impedendo allora al partner di giunta di presentare la mozione, ora si ritrova con una vittoria del suo più acerrimo nemico politico. Che poi, la stessa SVP dica che alla mia mozione è stata fatta ostruzione perché non corretta dal punto di vista giuridico e che questa sia stata votata, perché corretta, fa un po’ sorridere perché la mozione è esattamente la stessa”, dichiara Massimo Bessone.

“Comunque, l’importante è che questo documento sia stata approvato, io ci ho tenuto molto, perché è giusto tutelare questa minoranza linguistica ed è importante che un popolo ricco di storia e cultura come quello ladino possa sfoggiare un così importante simbolo identitario.

Evviva la comunità ladina, evviva questo importante simbolo che unisce un popolo”, conclude l’ex assessore Bessone.

“È con grande soddisfazione che ho appreso la notizia dell’approvazione della mozione sulla legittimazione della bandiera ladina!

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che venga approvata a grande maggioranza in Consiglio Regionale, ma soprattutto Massimo Bessone che con grande sensibilità ha voluto aiutarmi a portare avanti questa cosa alla quale sto lavorando già da diversi anni! Perché senza il suo lavoro fatto nell’ultima legislatura il 15 maggio 2024 non sarebbe diventato un giorno storico per il popolo ladino delle Dolomiti!

L’approvazione della bandiera è la dimostrazione che quando i ladini affrontano le cose con coraggio e determinazione riescono anche a raggiungerle”, aggiunge l’Assessore comunale di Ortisei Stefan Kasslatter.

Massimo Bessone

Stefan Kasslatter