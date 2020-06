GHEZZI (FUTURA) INTERROGAZIONE * COMUNICAZIONE PAT: « A QUANTO AMMONTA IL COSTO TOTALE DEL FUGATTI COVID SHOW »

Interrogazione a risposta scritta n. /XVI

A QUANTO AMMONTA IL COSTO TOTALE DEL FUGATTI COVID SHOW

Premesso che:

il presidente della Provincia, rispondendo stamane in Consiglio provinciale a una mia interrogazione a risposta immediata, nonostante la conclamata fine della prima emergenza Covid-19, non ha voluto indicare una data di chiusura per i suoi live di aggiornamento sulla pandemia;

dal 23 febbraio 2020 sono cominciati, su Facebook e sulle tv, i quotidiani e martellanti live di aggiornamento sul Covid-19, e dunque per oltre tre mesi quasi tutti i giorni il presidente della Provincia ha organizzato dei programmi dal vivo (più del doppio delle conferenze stampa tenute a Bolzano dal suo omologo) che hanno comportato l’utilizzo di telecamere, collegamenti esterni, regia, che si presume abbiano un costo non trascurabile per il bilancio della Provincia;

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PER SAPERE

quanto la Provincia autonoma di Trento ha speso, dal 23 febbraio ad oggi, per allestire i programmi dal vivo che egli ha scelto come modalità spettacolare di comunicazione dei dati sulla pandemia e di propaganda dell’azione della giunta provinciale.

*

PAOLO GHEZZI

consigliere provinciale di Futura