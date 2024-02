CENTO PER CENTO ANIMALISTI * FESTIVAL SANREMO 2024: « GRANDI CARNIVORI, NOSTRO STRISCIONE CONTRO LE UCCISIONI IN TRENTINO DI ORSI E LUPI »

20.46 - venerdì 9 febbraio 2024

Il Festival di Sanremo, qualsiasi valutazione se ne dia, è un evento che polarizza l’attenzione a livello nazionale. Come si dice, tutti i riflettori (e le telecamere) sono puntati. E’ logico che chi vuole dare risalto al proprio messaggio, ne approfitti. Militanti di Cento per Cento Animalisti oggi 9 febbraio hanno tentato di entrare nella “zona rossa” per esporre uno striscione scritto in lingua inglese contro la politica anti Animali della Provincia di Trento e del suo presidente Fugatti, ma sono stati fermati a pochi passi dal teatro Ariston dalle Forse dell’Ordine.

Oltre alla vile e proditoria esecuzione dell’Orso M90 Sonny, ricordiamo gli Orsi assassinati apertamente o clandestinamente, quelli detenuti tuttora al Casteller, lo sterminio dei Cervi dello Stelvio e le minacce ai Lupi. Confermato sabato 2 marzo, i nostri militanti saranno davanti al lager del Casteller per un forte azione a difesa degli Orsi reclusi, e di tutti gli Animali Liberi.

CENTO PER CENTO ANIMALISTI