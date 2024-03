ANGELI (NOI TRENTINO) * DIPENDENZE E SALUTE – CONVEGNO: « I “FITNESS TREND” SUI SOCIAL PROPONGONO CORPI PERFETTI, IMPATTANDO SUI GIOVANI »

17.02 - lunedì 18 marzo 2024

Dipendenze e salute mentale nello sport sono tematiche attuali le quale richiedono massimi esperti in materia per essere affrontate. L’uso di sostanze proibite (doping) e non, dipendenza da esercizio fisico e psicopatologie correlate al mondo dello sport agonistico e amatoriali sono stati i temi principali trattati nell’evento tenutosi alle Gallerie di Piedicastello a Trento.

Consigliera Eleonora Angeli:” Le dipendenze e la salute mentale nello sport sono a oggi un serio problema che travalicano il confine sportivo, infatti i nuovi “fitness trend” sui social media propongono modelli di un corpo smagliante e perfetto impattando sulla vita dei giovani e no.

Come visto dai vari studi scientifici presentati dalla Prof.ssa Ornella Corazza e dal Prof. Olivier Rabin durante l’incontro questi modelli proposti provocano un abuso di doping e patologie non solo da parte di alcuni nel mondo dello sport ma anche dalle persone “comuni”.

Le istituzioni hanno il compito di sensibilizzare i cittadini, soprattutto quelli più giovani che sono maggiormente esposti ai social , a una corretta educazione sportiva e a uno stile di vita sano proponendo modelli non utopistici di perfezione ma di un concreta salute fisica e mentale.”

La Consigliera Angeli incontrerà la Prof.ssa Ornella Corazza (Professor and Director of the Addiction Science Lab, Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento) per conoscere i progetti in atto e capire come a livello di Provincia e Regione possiamo sensibilizzare i cittadini.

Eleonora Angeli

Consiglio Provincia autonoma Trento (Capogruppo Noi Trentino per Fugatti Presidente)