“CORO PICCOLE COLONNE“ * TRENTO – FESTIVAL CANZONE EUROPEA DEI BAMBINI: BRUNELLI, « È STATA UN’EDIZIONE FANTASTICA, NELL’ABBRACCIO DELLA NOSTRA CITTÀ »

Nel corso dei due spettacoli che si sono svolti all’Auditorium del Centro Santa Chiara di Trento sabato 16 e domenica 17 marzo, le otto classi – 200 bambini provenienti da cinque regioni italiane – vincitrici a pari merito e il Coro Piccole Colonne hanno portato in scena uno spettacolo unico al mondo: mentre il Coro ha interpretato i brani divenuti canzoni grazie alle musiche di grandi artisti del panorama nazionale, gli alunni si sono esibiti creando coreografie e animazione.

La manifestazione, tornata a Trento (dove è nata nel 1991) grazie all’intenso e prolungato impegno del Coro Piccole Colonne nell’anno in cui il capoluogo trentino è Capitale europea del volontariato, ha portato in città circa 200 bambini accompagnati da insegnanti e familiari (circa 500 persone in tutto) provenienti da cinque regioni italiane (Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise): sono stati i protagonisti di uno spettacolo unico al mondo, interamente realizzato dai più piccoli: mentre il Coro ha interpretato i brani divenuti canzoni grazie alle musiche di grandi artisti del panorama nazionale, gli alunni si sono esibiti creando coreografie e animazione. I soli due adulti ammessi sul palco sono stati la direttrice artistica del Festival e direttrice del Coro Piccole Colonne Adalberta Brunelli e il presentatore e volto televisivo amato dai più piccini Lorenzo Branchetti.

Superata l’emozione iniziale, sul palcoscenico dell’Auditorium Santa Chiara sin dal primo spettacolo di sabato sera si è creato un clima accogliente e giocoso che ha visto la simpatica interazione tra i bambini del Coro e delle classi (II A, II B e IV A della Scuola primaria “Elisabetta Vendramini” di Pordenone; II della Scuola primaria di Pieve di Bono – Prezzo, Trento; IV A della Scuola primaria “Anna Frank” di Garlate, Lecco; classi II e III della Scuola primaria di Ponte di Nizza, Pavia; classi IV e V della Scuola primaria Cantalupo nel Sannio, Isernia; classi IV B e VI C della Scuola primaria “Arrigo Boito” di Ponte nelle Alpi, Belluno) con Lorenzo Branchetti e Adalberta Brunelli. Non è mancato il saluto e l’incoraggiamento di alcuni dei musicisti che hanno composto la musica delle canzoni: Sandro Comini, Lodovico Saccol, Paolo Baldan Bembo

Le otto canzoni scritte dalle classi sono state accolte da scrosci di applausi, che hanno premiato l’impegno e la bravura del Coro Piccole Colonne e dei bambini partecipanti. Tutte le classi sono state premiate con il Trofeo Un Testo per noi, appositamente creato da Mastro 7, e nel corso dei due spettacoli sono stati inoltre consegnati cinque premi speciali: il Premio Speciale Il Giornalino, il Premio Speciale Mariele Ventre, il Premio Speciale Luciano Anesi, il Premio Speciale Città di Trento e il Premio Speciale Federazione Cori del Trentino.

“È stata un’edizione fantastica, nell’abbraccio della nostra città. – commenta Adalberta Brunelli – Tutto è andato per il meglio e la cosa più bella è la certezza di aver regalato ai bambini che hanno partecipato un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita. Nei giorni del Festival infatti nascono amicizie, si ride e si scherza insieme, le piccole paure si superano insieme”.

L’accoglienza della città di Trento si è tradotta anche nell’iniziativa Gira la vetrina, grazie alla collaborazione del Consorzio Trento iniziative: otto vetrine del centro storico di Trento sono state allestite a tema con le canzoni presentate al Festival, grazie al coinvolgimento di alcune scuole dell’infanzia della città (Scuola dell’infanzia Crosina, Scuola dell’infanzia Cristo Re, Scuola dell’infanzia San Martino, Scuola dell’infanzia Maso Ginocchio, Scuola dell’infanzia Torrione e scuola dell’infanzia Melta). Agli ospiti presenti in città e alle Piccole Colonne è spettato il compito di votare la vetrina preferita: a ottenere il maggior numero di preferenze è stato l’esercizio commerciale di Trento 19 dieci di Eleonora Cortelletti con l’allestimento della Scuola per l’infanzia Crosina con l’insegnante Claudia Zambarda per la canzone Cartoni animati.

La 17^ edizione del Festival della Canzone europea dei Bambini è stata organizzata con il contributo del Comune di Trento, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige.

