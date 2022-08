COMITATO FIPT – TRENTO * FINALI NAZIONALI GIOVANILI OPEN 2022: « POSTICIPATA AL 24/8 LA CONFERENZA STAMPA, COLPITA DA UN LUTTO LA POLISPORTIVA CASSA RURALE TUENNO »

17.33 - lunedì 22 agosto 2022

Per un grave lutto che ha colpito la Polisportiva Cassa Rurale di Tuenno, siamo costretti a posticipare da martedì 23 a mercoledì 24, con lo stesso orario e nella stessa sede, la Conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Giovanili Open di Tamburello, che si svolgeranno in Val di Non sui campi di Rallo, Segno, Sporminore, Cunevo e Vigo di Ton dal 26 al 28 agosto prossimi.

Le premiazioni avranno luogo domenica 28 agosto alle ore 14.00 presso il Centro sportivo di Cles.

Ci scusiamo per l’involontario disguido e confidiamo nella vostra gradita presenza ad entrambi gli appuntamenti.

Il presidente del Comitato FIPT di Trento

Franco Panizza