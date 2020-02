SILVIA ZANETTI * AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « SI è COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE “SI PUO’ FARE”, RAPPRESENTANTE DEI LIBERI CIVICI TRENTINI »

Si è costituita l’associazione “SI PUO’ FARE”, rappresentante dei liberi civici trentini. Un movimento politico nato nel solco dei valori che contraddistinguono la storia dell’autonomia del nostro territorio.

Tra i fautori di questo progetto Francesco Agnoli, Alessandro Gasperetti, Giuseppina Coali e Silvia Zanetti.

In vista della prossima tornata elettorale intendiamo costruire una proposta alternativa, in particolare su tematiche come quella dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della famiglia e della condivisione.

Sarà sicuramente un’importante sfida che porrà le basi per un futuro dove intendiamo lasciare spazio a tutti coloro che condividano i nostri principi ed il nostro progetto, ma che soprattutto si identificano nei valori che devono distinguersi in una squadra: il rispetto, la coerenza e la democrazia.

L’iniziativa nasce in sicura contrapposizione con la sinistra di Ianeselli, valutando quelle che saranno le composizioni del centro-destra.

*

La portavoce di “SI PUO’ FARE”