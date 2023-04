CASA AUTONOMIA.EU * JJ4: « BENE LA CATTURA DELL’ORSA, ORA AL LAVORO PER METTERE IN SICUREZZA LE VALLI TRENTINE CON LA RIMOZIONE DI MJ5 »

14.22 - martedì 18 aprile 2023

CasaAutonomia.eu: bene la cattura di JJ4. Ora al lavoro per mettere in sicurezza le valli trentine con la rimozione di Mj5. La delibera di modifica del PACOBACE N° 2141/2014 e la legge n° 09/2018 per la gestione dei Grandi Carnivori, rappresentano le norme cardine per governare la presenza dell’orso nei nostri territori. Sono state promulgate dalla precedente amministrazione provinciale. Accanto alle Ordinanze del Presidente della PAT emesse ai fini di tutela della pubblica incolumità, rappresentano il più concreto sostegno normativo alle azioni di messa in sicurezza delle zone fortemente segnate in questi giorni dai tragici fatti di interazione dell’orso con l’uomo. Prime fra tutte la Val di Non e la Val di Sole.

Suggeriamo un supplemento di valutazione circa il destino di Jj4. Rimaniamo infatti convinti che il destino di un animale selvatico sia senz’ombra di dubbio la miglior vita rispetto alla sedazione in gabbia per il resto dei suoi giorni. In questo specifico caso però abbiamo assistito ad un grave disagio mediatico provocato dalle iperboliche esternazioni di profonda avversione da parte della Provincia di Trento alla presenza dei plantigradi sul nostro territorio.

Questo stato di cose ha consegnato la nostra Provincia ad una diffusa antipatia sul livello nazionale e che in tutta la sua onestà il Trentino non merita. Inoltre, il gran parlare di orsi feroci ha aggiunto anche chi ha paura dell’orso, alle tante persone che potrebbero decidere di evitare di venire a visitare le nostre belle valli. Per questo, abbassare i toni mediatici da parte del governo provinciale e dimostrare di aver tentato una collocazione diversa per l’orsa aggressiva sarebbe quantomeno doveroso.

Nel frattempo vanno intensificare le attività di cattura, monitoraggio e informazione della popolazione. I punti cardine delle prossime mosse di chi ha in questo momento le redini della PAT dovranno dunque riguardare la più celere rimozione dei soggetti pericolosi.

Oltre a questi, e fin da subito, consideriamo necessaria anche la rimozione dei soggetti problematici perché particolarmente dannosi, così come previsto dalla delibera 2141.

Una persona non può essere morta invano. Quanto al trasferimento di massa di una quota di plantigradi, annunciato dal Presidente PAT nei giorni della tragedia, siamo consapevoli e convinti anche noi che si tratta di un’opzione assai seducente e gradita ad un gran numero di persone. Offrirebbe respiro di sollievo a chi ora è giustamente spaventato. Si tratta tuttavia di un mero auspicio di stampo populista. E’ un atto tecnico troppo alto e troppo lontano da raggiungere per dare alle persone quello che chi denunciano e del quale hanno diritto subito: la loro sicurezza.

Inoltre, la complicazione tecnica della soluzione ipotizzata genererebbe contenziosi e tempistiche inadatti a fornire la stessa condizione che invece offre – subito – la proposta qui sopra enunciata. Infine tra pochi anni il problema si ripresenterebbe tal quale.

Invece, e per questi motivi, sollecitiamo dunque il Presidente a non indugiare nel celere percorso di rimozione delle tipologie di orso menzionate sopra. Questo tipo di azioni gli riserveranno inevitabilmente strascichi giudiziari. Durante il loro svolgimento e fin da subito, Casa Autonomia annuncia che il Governo provinciale riceverà tutta la sua solidarietà e comprensione. Ne parliamo consapevolmente poiché un percorso simile lo ha già effettuato il nostro precedente Presidente a seguito della vicenda Kj2. L’esito forense favorevole di quella vicenda sia da esempio a chi governa ora. Mantenere lo stesso tipo di coraggio è l’unico metodo che può portare il Trentino a risultati concreti immediati. Decisivi per la sicurezza di tutti.

