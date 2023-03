PAT * SPORT INVERNALI: BISESTI, « CONCLUSI I CAMPIONATI NAZIONALI STUDENTESCHI 2023, IL TRENTINO È ONORATO DI ESSERE STATO SCELTO PER OSPITARE QUESTA FINALE »

17.52 - venerdì 10 marzo 2023

Conclusi i Campionati Nazionali Studenteschi Sport invernali: le classifiche.Nella serata di ieri, a Folgaria, la cerimonia di premiazione. Si sono conclusi ieri, con la seconda manche sulle piste Salizzona e Agonistica, le Finali Nazionali dei Campionati Sportivi Studenteschi di Sport Invernali.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo ieri sera a Folgaria alla presenza dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti che ha detto:” Ringrazio tutti i partecipanti alla manifestazione che con la loro presenza hanno reso l’evento unico. Allegria, inclusione e sano agonismo hanno caratterizzato una tre giorni vincente, che ha permesso a tutti di trascorrere alcune giornate in serenità e all’insegna dell’amicizia in un ambito turistico di ineguagliabile bellezza. Gli Altipiani Cimbri rappresentano un territorio meraviglioso con un’offerta turistico-sportiva di primo livello.

Ringrazio la comunità che ci ha ospitati e tutti i volontari che a qualsiasi titolo si sono messi in gioco per la buona riuscita della manifestazione. Mi complimento in particolare con tutto il corpo docente che con professionalità e dedizione è quotidianamente al vostro fianco, affinché il vostro percorso di crescita possa essere il più proficuo possibile. Il Trentino – ha concluso Bisesti – è onorato di essere stato scelto per ospitare questa finale nazionale, sono certo che ognuno di voi conserverà indelebile il ricordo di queste giornate trascorse insieme”.

Sul palco, tra gli altri, Tiziano Mellarini – presidente FISI Trentino che ha detto: ” Mi complimento con tutti gli atleti presenti per l’ottimo livello di preparazione sportiva. Ho apprezzato – ha affermato rivolgendosi ai presenti – non solo le qualità tecniche raggiunte dai ragazzi, ma anche il clima di amicizia e inclusione che ha caratterizzato tutta la manifestazione. Amicizia, pace, solidarietà e rispetto sono infatti valori imprescindibili per ogni atleta”. Presenti alla cerimonia di premiazione anche Cecilia D’Angelo – rappresentante territoriale del CONI nazionale, Gianluca Gatti – presidente APT Alpe Cimbra, Ruggero Carbonari – presidente Ski team Alpe Cimbra, Andrea Mattuzzi – assessore allo sport comune di Folgaria, Roberta Bisoffi – dirigente scolastica Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna, Antonello Passacantando – coordinatore educazione fisica Abruzzo.

Questi i risultati:

Snowboard primo grado femminile: IC Credaro – Livigno (SO)

Snowboard primo grado maschile: IC Des Ambrois – Oulx (TO)

Snowboard Allieve: IS Follador-De Rossi – Agordo (BL)

Snowboard Allievi: IS Von Medici – Malles Venosta (BZ)

Sci alpino primo grado femminile: IC Giovanni XXIII – Tarvisio (UD)

Sci alpino primo grado maschile: IC Mezzocorona (TN)

Sci alpino Allieve: IS Raetia – Ortisei (BZ)

Sci alpino Allievi: IS Bachmann – Tarvisio (UD)

Numerosa anche la delegazione degli atleti paralimpici che ha visto 11 premiati nelle diverse categorie e discipline, provenienti da ben 5 Regioni.

Nel corso della cerimonia di chiusura l’assessore Bisesti ha poi consegnato l’ ambito premio “Coppa del Presidente della Provincia autonoma di Trento” al Friuli Venezia Giulia. Il premio speciale, istituito per premiare la Regione che ha conseguito i migliori risultati complessivi fra tutte le 8 gare (4 di Snowboard e 4 di Sci alpino), ha registrato un punteggio complessivo a pari merito per le delegazioni del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano. Tra le tre delegazioni l’ha spuntata però il Friuli Venezia Giulia per aver ottenuto i migliori piazzamenti.

A seguire, il Premio “Fair play”, istituito in collaborazione con il Panathlon Club Trento, rappresentato da Renzo Dalla Serra, se lo sono aggiudicato, su segnalazioni effettuate dai capi delegazione: Alessandro Zuddas – IS Cocito – Alba (CN), Giorgia Carnevali – IS Follador-De Rossi – Agordo (BL) e l’Organizzazione.

Infine un ringraziamento particolare è stato rivolto alla studentessa dell’Istituto Depero di Rovereto Valeria Tomasini per aver realizzato il logo della manifestazione, alla dirigente scolastica dell’IC Folgaria, Lavarone e Luserna Roberta Bisoffi e allo students staff che ha supportato con serietà tutta l’iniziativa con compiti di supporto, per quanto riguarda le attività di gara (guardaporte/lisciatori) e di documentazione fotografica.