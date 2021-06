OSSANNA (PATT) * VIABILITÀ: « STABILITI I TEMPI PER LA PROGETTAZIONE DELLA ROTATORIA “ CROSS DE TALÀO ” FRA TUENNO E CLES »

Lorenzo Ossanna (PATT): stabiliti i tempi per la progettazione della rotatoria “Cross de Talào” fra Tuenno e Cles.

La pericolosità di alcune strade è costantemente confermata dai numerosi incidenti che vengono segnalati dalle cronache locali. In particolare, in Val di Non, è presente un incrocio la cui pericolosità è confermata dai numerosi incidenti presenti nelle cronache: “l’incrocio denominato Cros de Talào”. L’incrocio si trova sulla diramazione provinciale SP73, destra Val di Non, e rappresenta per le comunità di Cles e di Ville d’Anaunia una problematica molto sentita, in quanto si trova su un’arteria molto utilizzata.

Già da tempo la Provincia ha inserito nella programmazione delle opere stradali la sistemazione e messa in sicurezza di tale incrocio, attraverso la realizzazione di una rotatoria. Ad oggi non si conoscono però le tempistiche di realizzazione. Per questi motivi nelle scorse settimane il Consigliere Autonomista Lorenzo Ossanna aveva presentato un’interrogazione al Consiglio Provinciale per conoscere lo stato dell’opera e le tempistiche di realizzazione.

Oggi, nel corso del Consiglio Provinciale, il Presidente Maurizio Fugatti ha risposto. Il Presidente ha confermato lo stanziamento delle risorse a bilancio provinciale e l’inserimento nella programmazione settoriale per la messa in sicurezza e l’adeguamento di un primo tratto della sede stradale, finalizzati ad una migliore percorribilità della strada. In particolare, il

Presidente ha sottolineato, che l’importo finanziato è di 1.000.000 euro e attualmente siamo in fase di progettazione preliminare. Per quanto riguarda la progettazione definitiva sarà prevista nel secondo semestre del 2021. In conclusione, ha informato che le tempistiche previste per la progettazione e l’approvazione del progetto saranno di circa 9 mesi.

Soddisfatto il consigliere Ossanna. “Fa piacere sapere che un’opera, di cui avevo già da tempo segnalato le criticità, ora ha tempi certi per la sua progettazione. Mi impegno fina da ora a monitorare che anche i tempi di realizzazione siano veloci e adeguati all’importanza, in termini di sicurezza, che quest’opera garantirà al traffico veicolare.”