CARABINIERI – TRENTO * ATTIVITÀ CENTRO CITTÀ: « PIAZZA PORTELLA E S. MARIA MAGGIORE, CINQUE PERSONE DENUNCIATE PER SPACCIO DI DROGA »

13.38 - martedì 16 aprile 2024

In continuità con l’impegno preso all’indomani della grave rissa verificatasi nella serata del 29 dicembre nel centro storico cittadino di Trento, anche nel corso degli ultimi giorni la “task force” messa in campo dai Carabinieri ha condotto numerose “operazioni” tra Piazza Portella, via Pozzo, Santa Maria Maggiore e zone “calde” limitrofe. I Carabinieri, infatti, grazie a quotidiani servizi in borghese, tra mercoledì e domenica scorsa hanno denunciato 5 persone per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre 4 sono state segnalate alla locale autorità Amministrativa per detenzione ad uso personale ai sensi dell’art.75 del D.P.R. nr.309/1990.

In particolare, è stata deferita una donna del posto di 34 anni, pregiudicata, in quanto notata mentre stava cedendo ad un cittadino marocchino una dose di cocaina. Medesima sorte è toccata, il giorno successivo, ad un cittadino algerino cinquantenne, anch’egli già con alcuni precedenti penali alle spalle, il quale, a seguito del servizio di osservazione, è stato intercettato mentre stava vendendo una dose di hashish ad un cittadino nigeriano.

Un ulteriore giovane, questa volta Trentino, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish appena acquistati da un altro cittadino italiano, classe 2004: nella disponibilità di quest’ultimo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato inoltre rivenuta una ulteriore dose di hashish, materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, nonchè denaro contante quale verosimile provento dell’attività delittuosa.

Da ultimo, un cittadino libico di 29 anni, anch’egli pregiudicato, è stato fermato durante una cessione di una dose di cocaina: anche per lui è scattata la denuncia alla locale Procura della Repubblica.

Nel corso delle descritte attività sono state controllate più di 100 persone, la maggior parte peraltro con precedenti specifici per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.