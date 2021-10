DALZOCCHIO (LEGA) * COVID: « BENE RASSICURAZIONE PAT SU UTILIZZO TEST SALIVARI, LA VERSATILITÀ PARE RENDERLI OPPORTUNI NEI CONFRONTI DI MINORI E SOGGETTI FRAGILI »

“Bene la rassicurazione della PAT circa l’attenzione posta sull’utilizzo dei test salivari. Un percorso che nel corso dell’estate 2021 – e per giunta grazie all’incredibile lavoro fatto da un’eccellenza come il CIBIO – ha coinvolto moltissimi ragazzi tra i quali soggetti fragili e portatori di disabilità”, ad affermarlo il Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, a seguito dell’interrogazione a risposta immediata discussa in Consiglio nei giorni scorsi.

“I test salivari molecolari, affidabili e sensibili tanto quanto i tamponi nasofaringei, hanno ottenuto riscontri positivi dalla comunità scientifica anche fuori dal territorio trentino, nonché l’autorizzazione dal parte del Ministero competente.

L’utilizzo di questo prezioso strumento di sorveglianza sanitaria è già stato sperimentato, nei mesi estivi, da alcuni minori ed educatori coinvolti nelle attività dei centri estivi curati da alcune cooperative del territorio, rivelando versatilità e affidabilità”, ha aggiunto il Consigliere Dalzocchio che poi ha ricordato come “La versatilità e la non invasività dei test in questione, pare renderli particolarmente opportuni soprattutto per l’utilizzo nei confronti di minori e soggetti fragili”.