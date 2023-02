ANA – SEZIONE TRENTO * ASSEMBLEA DELEGATI: « VOTAZIONE NUOVO PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE, A MEZZOCORONA – PALA ROTARI (5/3 – 10.15) »

17.08 - venerdì 24 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

L’assemblea dei Delegati chiamata a votare il nuovo Consiglio direttivo sezionale ed il suo Presidente domenica 05 marzo 2023, Pala Rotari (Mezzocorona) inizio lavori: ore 10.15. Sembra ieri, ma sono trascorsi oramai tre anni dall’ultima tornata elettorale che, in modalità da remoto – via web, aveva espresso il nuovo Presidente ed il Consiglio direttivo sezionale. Tre anni, in gran parte dedicati ad “occuparsi” di pandemia. Tre anni volati e siamo di nuovo qui: tutti di nuovo insieme come una grande Famiglia!

È dunque arrivato il momento dei consuntivi anche per il Consiglio direttivo sezionale dell’ANA di Trento. Gli oltre ventiduemila soci – attraverso la rappresentanza dei 651 Delegati – sono chiamati al rinnovo delle cariche associative che dovranno guidare una delle sezioni più antiche e numerose d’Italia per il prossimo triennio.

Sarà un momento di punto a capo, anche ovviamente per il Presidente Paolo Frizzi che conclude il suo primo triennio al governo del Consiglio sezionale. Frizzi si ripresenta, quale candidato unico, ma con la responsabilità nell’impegno di dover riportare gli Alpini trentini ad un grado di rinnovata normalità e vigoria che, dopo il triste periodo pandemico, faticano a tornare.

Per dare maggior risalto ed importanza anche alle altre zone, oltre a quella del Capoluogo, si è quindi deciso di tenere l’evento assembleare fuori da Trento, e ciò per la prima volta dopo oltre cinquant’anni. La scelta è caduta sul comune di Mezzocorona, anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione locale guidata dal Sindaco Mattia Hauser e del Gruppo Mezzacorona per il Pala Rotari che ospiterà i lavori assembleari.

Vi sarà spazio per i ringraziamenti, innanzitutto ai nuovi Capigruppo eletti nel corso delle recenti assemblee tenute dai 261 Gruppi, che compongono il tessuto associativo della sezione ANA di Trento; ed un saluto a quelli fra loro che hanno a contrario deciso di fare “zaino a terra”. Ma si parlerà anche della 94a Adunata nazionale programmata dall’11 al 14 maggio.

A Udine, dove troverà spazio anche un momento dedicato al compianto Franco Bertagnolli, sinora unico presidente nazionale espresso dalla sezione trentina; alla sua memoria ed al suo impegno nella ricostruzione post terremoto del Friuli, i fradis furlans dedicheranno una cerimonia ad hoc. E poi ancora il raduno sezionale (che cade ogni 5 anni) previsto dal 2 al 4 giugno p.v. a Borgo Valsugana, il pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin e all’Adamello, e molto altro ancora. Ma il momento assembleare a Mezzocorona verrà preceduto da due importanti eventi: il primo, sabato 04 marzo 2023 ad ore 17.45 cerimonia di commemorazione alla tomba di Franco Bertagnolli, alle 18.15 in piazza della Chiesa: onori al Vessillo sezionale, onore ai Caduti con deposizione corona al monumento – a seguire concerto della Fanfara sezionale – alle 19.30 partecipazione alla S. Messa della comunità, con il contributo musicale del Coro ANA Trento.

Nella mattinata di domenica 05 marzo 2023 a partire dalle ore 09.00, i Delegati presenti si ritroveranno in piazza della Chiesa, e dopo gli onori al Vessillo e l’Alzabandiera, daranno vita ad una sfilata per le vie del centro cittadino, sino a raggiungere il Pala Rotari dove avrà inizio l’Assemblea a partire dalle ore 10.15 ed apertura del seggio elettorale. In serata si concluderà lo spoglio delle schede, con la proclamazione degli eletti.

Di seguito il PROGRAMMA in dettaglio:

Sabato 04 marzo 2023 – Mezzocorona (Trento)

– Ore 17.45 – cimitero comunale: resa onori alla tomba di Franco Bertagnolli;

– Ore 18.15 – piazza della Chiesa: onori al Vessillo sezionale – onore ai Caduti – deposizione corona

– a seguire concerto della Fanfara alpina della Sezione ANA Trento;

– Ore 19.30 – Partecipazione alla S. Messa della Comunità, con il contributo musicale del Coro

sezionale ANA Trento;

Domenica 05 marzo 2023 – Mezzocorona (Trento)

– Ore 9.00 Ammassamento in Piazza della Chiesa.

– Ore 9:15 Onori al Vessillo – Alzabandiera.

– Ore 9:25 Partenza in sfilata lungo le vie Dante A., Piazza San Gottardo, Corso IV Novembre, Via

Sant’Antonio, Via del Teroldego, fino a raggiungere il Pala Rotari.

– Ore 10.15, Pala Rotari – inizio Assemblea.