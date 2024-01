MART – ROVERETO (TN) * EVENTI FEBBRAIO: « IL 4 INGRESSO GRATUITO / A SAN VALENTINO ENTRARE COSTA LA METÀ / IL 25 W LA DOMENICA »

17.41 - venerdì 26 gennaio 2024

Febbraio al Mart. 4 febbraio. La prima domenica del mese l’ingresso è gratuito! Scopri di più.

14 febbraio. San Valentino: vieni al museo con chi ami! Entrare costa la metà. Scopri di più.

25 febbraio. W la domenica! Le giornate per le famiglie al museo. Tariffa speciale 10€ a famiglia (max 2 adulti over 26). E ancora: laboratori, spettacoli, visite guidate e animate, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi e agli ipovedenti. Scopri di più.

ROVERETO

Visite guidate con ospite. L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista

Mart, Sale espositive

4 febbraio ore 16.00 con Andrea Cortellessa, critico e storico della letteratura italiana, docente.

17 febbraio ore 16.00 con Cecilia Canziani, storica dell’arte e curatrice, e Davide Ferri, docente e curatore.

24 febbraio ore 11.00 con Luca Beatrice, critico d’arte, docente e curatore.

29 febbraio ore 17.00 con Giulia Ronchi, direttrice Exibart.

Quattro appuntamenti per visitare la mostra dedicata alla collezione di Gian Enzo Sperone in compagnia di grandi nomi dell’arte contemporanea e del curatore Denis Isaia.

Visita gratuita per i possessori del biglietto di ingresso al museo, fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Altri Quadri. Tekla Aslanishvili e Giorgi Gago Gagoshidze. Auditorium Fausto Melotti

8 febbraio, ore 18.00. Aperitivo con un bicchiere di Altemasi e dialogo con gli artisti. Segue proiezione del lavoro Stone of Hell.

Torna l’appuntamento con la rassegna mensile dedicata ai video d’artista. Protagonisti dell’incontro sono Tekla Aslanishvili (Tbilisi, 1988) e Giorgi Gago Gagoshidze (Kutaisi, 1983), registi del documentario sperimentale Stone of Hell. Girato in una piccola città della repubblica della Georgia la cui economia è storicamente dipendente dalle attività minerarie, il film segue le fasi di estrazione, lavorazione e distribuzione della materia grezza per poi ampliare lo sguardo sulle interrelazioni geopolitiche ed economiche che collegano questo sito periferico a una vasta rete di luoghi.

Altri Quadri. Artisti e immagini in movimento è un progetto di Mart, Centro S. Chiara Trento, Nuovo Cineforum Rovereto. A cura di Martina Melilli.

In collaborazione con Cavit.

Ingresso gratuito. Info: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

TRENTO

Orizzonti sciamanici. Approfondimenti, talk e laboratori

Da febbraio a giugno: tanti appuntamenti al MUSE –Museo delle Scienze e al METS – Museo etnografico trentino San Michele per addentrarsi nell’affascinante tema dello sciamanismo, a cui è dedicata una grande mostra.

Scopri qui il programma degli eventi.

Trovando il cuore

Palazzo delle Albere

11 febbraio, ore 17.00. Finissage della mostra Cercando il cuore

In occasione della 32° Giornata Mondiale del Malato si terrà la presentazione di un nuovo progetto di cuore artificiale messo a punto dall’equipe guidata dal prof. Gino Gerosa dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova.

A seguire, visita alla mostra e brindisi.

Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti | Scopri di più.