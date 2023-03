LIBERA – CIPRA ITALIA – ITALIA NOSTRA – LEGAMBIENTE – MOUNTAIN WILDERNESS – WWF * OLIMPIADI INVERNALI: « INCONTRO PUBBLICO A CAVALESE (TN) IL 10/3 ORE 20.30 / TRE OBIETTIVI, TRASPARENZA – RISPETTO- RESPONSABILITÀ »

10.09 - martedì 7 marzo 2023

Il comunicato stampa illustra l’iniziativa di Libera a Cavalese il 10 marzo. Al mattino l’associazione sarà ospite in un incontro con gli studenti all’Istituto scolastico La Rosa Bianca (ore 10.50 – 12.30) Paola Rizzoli, Paolo Pileri, Beppo Toffolon, Luigi Casanova.

In serata il dibattito pubblico. Si tratta di un percorso – staffetta nelle località che ospiteranno gli eventi delle prossime olimpiadi invernali per tenere alta l’attenzione, tutti insieme, sul rischio di infiltrazioni mafiose. In valle di Fiemme il tema centrale non poteva che essere riferito al consumo di suolo.

Diverse Corti dei Conti regionali stanno allarmando le pubbliche amministrazioni sulla necessità di tenere un controllo severo sui costi dei grandi appalti, anche in riferimento alle opere olimpiche, tutte commissariate quindi sottoposte a procedure semplificate e veloci. Le Corti sottolineavano come anche nei territori nei territori del Nord le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici fossero particolarmente diffuse.

Partendo dalla esperienza maturata in anni di vigilanza attiva Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ha pensato di organizzare una staffetta che coinvolgesse le sedi di città e vallate interessate ai giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Alla proposta hanno immediatamente aderito le maggiori associazioni ambientaliste italiane: Cipra Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness e WWF.

La staffetta ha avuto inizio a Verona il 7 febbraio per fare tappa il 13 a Belluno, il 17 a Cortina, il 18 a Rasun – Anterselva, Bormio, il 10 marzo a Cavalese per concludersi a Milano il 21 marzo in occasione della manifestazione nazionale della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Non si tratta di una staffetta contro lo sport o le Olimpiadi, ma di un sollecito alla vigilanza visto che le Pubbliche amministrazioni sono carenti di personale e di formazione sul tema. Si tratta di una staffetta di sensibilizzazione, vi si alimenterà il bisogno, il dovere della partecipazione.

Il testimonial della staffetta, un simbolo, è una torcia ideata dal design Kuno Prey dell’Università di Bolzano; nell’opera vi sono sintetizzati tre obiettivi: Trasparenza, Rispetto e Responsabilità. Le prime tappe sono risultate un successo di partecipazione e di qualità nelle presenze: a Verona come a Belluno, a Cortina e a Rasun – Anterselva. Si è riflettuto e Libera ne è convinta, su come la lotta alle mafie debba trovare condivisione sociale, nella collaborazione fra le istituzioni, ma anche nei cittadini, nelle associazioni, nei sindacati, nelle organizzazioni delle categorie imprenditoriali.

Il prossimo incontro si terrà a Cavalese: significativamente affronterà il tema del consumo di suolo, un bene comune che deve trovare nella società una difesa coerente.

Luigi Casanova

