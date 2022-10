BRANDI (PRO VITA E FAMIGLIA) * TERZA ETÀ: « CHIEDIAMO AL NUOVO PARLAMENTO DI “METTERE IN ATTO SCELTE COERENTI” PER VALORIZZARE NONNI ED ANZIANI » (PETIZIONE)

19.21 - lunedì 17 ottobre 2022

Voglio condividere queste parole di Benedetto XVI: “Se i nonni, come spesso e da più parti si dice, costituiscono una preziosa risorsa, occorre mettere in atto scelte coerenti che permettano di valorizzarla al meglio. I cosiddetti nuovi modelli di famiglia ed il relativismo dilagante hanno indebolito questi valori fondamentali del nucleo familiare.

Di fronte alla crisi della famiglia non si potrebbe forse proprio ripartire dalla presenza e dalla testimonianza di coloro – i nonni – che hanno una maggiore robustezza di valori e di progetti? Non si può, infatti, progettare il futuro senza rifarsi ad un passato carico di esperienze significative e di punti di riferimento spirituali e morali.”

Sono parole davvero profetiche: la valorizzazione sociale e culturale dei nonni, degli anziani in generale, è fondamentale per rispondere alla “crisi della famiglia”. Stiamo chiedendo al nuovo Parlamento e al nuovo Governo di “mettere in atto scelte coerenti” per valorizzare nonni, anziani e italiani in terza età.

I nonni, gli anziani, gli italiani nella terza età aiutano le famiglie come baby sitter, con lavori domestici, offrendo colazioni, pranzi e cene, ospitando la notte a dormire, portando e riprendendo i nipoti a scuola, al calcio, a danza, a catechismo, al parco, dando ripetizioni e intrattenendo in mille modi.

Aiutano papà e mamme a conciliare gli impegni lavorativi con le necessità dei figli. Spesso sostengono le spese dei figli e dei nipoti attingendo ai propri risparmi o alla propria pensione. Un contributo che fa risparmiare a ogni famiglia, in media, tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese.

I nonni e gli anziani sono poi custodi di valori morali e spirituali sani, come il sentimento religioso, il senso del sacrificio, la pazienza, la memoria storica, l’impegno, il lavoro. Stiamo chiedendo al Parlamento, al Governo e alle amministrazioni locali di valorizzare e tutelare maggiormente il ruolo dei nonni e degli anziani nella società:

– Chiediamo che il nuovo Governo nomini un Ministro o, almeno, Sottosegretario per la Terza Età, con una delega specifica per la valorizzazione culturale e la tutela sociale degli anziani, specialmente se isolati, indigenti e invalidi

– Chiediamo l’istituzione di un numero verde nazionale per le emergenze causate dalla solitudine e dall’esclusione sociale degli anziani

– Chiediamo il potenziamento dei servizi socio-sanitari di prevenzione e sostegno delle malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, SLA, demenza senile…)

– Chiediamo la detrazione fiscale delle spese economiche documentate che i nonni affrontano a beneficio delle attività scolastiche, universitarie, lavorative e sportive dei nipoti

– Chiediamo che i nonni possano essere delegati dai genitori a partecipare attivamente alla vita scolastica dei nipoti in caso di loro impossibilità (colloqui con docenti, rappresentanza negli organi collegiali…)

– Chiediamo a tutti i Comuni di celebrare la Festa dei Nonni ogni 2 ottobre con appositi eventi istituzionali aperti alla cittadinanza e in particolare alle scuole e a tutti i capoluoghi di provincia italiani di istituire una “Piazza Nonni d’Italia”

– Chiediamo l’adeguato finanziamento e l’applicazione della Legge 38/2010 sulle cure palliative per evitare che gli anziani sofferenti siano vittime della “cultura dello scarto” e della mentalità eutanasica

Penso che i nostri anziani si meritino questo e molto altro. Posso chiederti di aiutarmi a dare voce a queste richieste firmando ora la petizione?

La settimana scorsa Pro Vita & Famiglia ha organizzato una conferenza stampa per presentare questa nuova campagna.

Era con noi il presidente dell’ISTAT Gian Carlo Blangiardo, che ha presentato dati e statistiche davvero molto importanti e illuminanti sulla realtà dei nonni in Italia.

