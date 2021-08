FLP * COVID: VETRONE E URGESI « TAMPONI RAPIDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, BISOGNA AGIRE IN FRETTA »

Abbiamo chiesto a tutti i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni del Trentino Alto Adige (Regione, Min. Giustizia, Min. Interno, Agenzie Fiscali, Inps, Inail ecc…), di sottoporre i propri dipendenti, a test con tampone antigenico rapido o salivale su base “volontaria”.

Avvertiamo una forte preoccupazione tra i dipendenti pubblici che al ritorno dalle vacanze si troveranno a condividere spazi ed ambienti di lavoro a rischio dal punto di vista sanitario, atteso che anche gli aggiornamenti del Ministero della Salute sulla diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2 e le informazioni degli organi di stampa annunciano un aumento dei contagi.

Riteniamo opportuno che il datore di lavoro compia tutti gli sforzi possibili per prevenire l’infezione derivante dal Covid-19. Meglio investire in sicurezza piuttosto che rischiare di chiudere gli Uffici. La FLP chiede di agire in fretta e per tale ha inviato ai medesimi Uffici l’allegata richiesta.

*

La Segreteria Regionale F.L.P.

G. Vetrone – C. Urgesi