CGIL CISL UIL – TRENTINO * 25 APRILE: « ADERIAMO ALL’INIZIATIVA DELL’ANPI NAZIONALE, ALLE 09.30 DEPORREMO UN FIORE IN VIA MATTEOTTI »

Domenica mattina alle 09.30 i segretari di Cgil Cisl Uil del Trentino deporranno un fiore in via Matteotti, all’incrocio con via San Pio X, aderendo all’iniziativa dell’Anpi nazionale. 25 aprile. Cgil Cisl Uil deporranno un fiore in via Matteotti.

I sindacati aderiscono all’iniziativa dell’Anpi per ricordare chi si è battuto contro il fascismo.

Cgil Cisl Uil del Trentino aderiscono all’iniziativa promossa da Anpi su tutto il territorio nazionale, Strade di Liberazione. Domenica 25 aprile alle 9.30 i tre segretari generali, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, saranno in via Giacomo Matteotti, a Trento, sotto la targa che riporta il nome del deputato ucciso, per deporre un fiore.

Un atto simbolico per ricordare quanti, donne e uomini, hanno lottato per difendere la libertà, sacrificando anche la loro stessa vita per opporsi alla dittatura fascista.

Alle 10 Cgil Cisl Uil parteciperanno anche alla cerimonia istituzionale per la deposizione della corona, in via Belenzani.