CIVICI PER L’AUTONOMIA * ELEZIONI COMUNALI ROVERETO: « PRESENTATA LA LISTA CON 32 CANDIDÀTI, I PUNTI PROGRAMMATICI TURISMO – PULIZIA – VIABILITÀ – SICUREZZA »

11.15 - lunedì 22 aprile 2024

Elezioni comunali Rovereto, presentata la lista civica ‘Civici per l’autonomia’ con 32 candidati/e. Davide Gamberoni, Sara Turrini ed Alessandro Gatti annunciano la costituzione della lista civica ‘Civici per l’autonomia’ a supporto della candidata sindaca Giulia Robol e della coalizione Rovereto 2030 in vista delle elezioni comunali che si terranno il 26 maggio prossimo.

Nella mattinata di venerdì 19 aprile, primo giorno utile per il deposito delle liste, è stata presentata la lista con 32 candidati/e, 15 donne e 17 uomini, e tre liste per le circoscrizioni di Lizzana e Mori Ferrovia, Rovereto Nord e Sacco – San Giorgio, con 8 candidati/e ognuna. A breve saranno resi noti i nomi dei candidati.

La lista è sostenuta dal movimento provinciale CasaAutonomia.eu.

Il nome della lista pone l’attenzione su due concetti: l’essere civici, ovvero diretti all’ordine e all’equilibro della propria comunità, e l’essere autonomisti, ossia a sostegno e difesa dell’autonomia politica e amministrativa del nostro territorio. Il tutto senza dimenticare lo sguardo europeista, infatti candiderà con Civici per l’Autonomia anche Giorgio Barbareschi rappresentante trentino del movimento Volt Italia-Volt Europa.

Il simbolo è un cerchio di colore giallo con una montagna stilizzata di colore verde, che riprende i due colori della città della quercia.

I punti programmatici caratterizzanti della lista sono: l’autonomia, declinata a livello comunale, la valorizzazione del Comune in termini di turismo, pulizia e viabilità, la sicurezza, la valorizzazione del cittadino di ogni età con diversi interventi a favore di giovani e anziani, la ricerca e l’istruzione con il rilancio del progetto Meccatronica, il sostegno al lavoro e all’impresa e ultimo, ma non per importanza, la rivitalizzazione del centro storico e l’attenzione ai quartieri. Con Civici per l’autonomia candiderà anche l’assessore uscente alle Attività produttive e ai Centri storici Giuseppe Bertolini.