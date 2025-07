KATIA ROSSATO * REPLICA A SINDACO TRENTO: «ALTALENE E PARCHI CITTADINI, NON HO MAI HO DETTO CHE I BAMBINI STRANIERI NON DEBBANO GIOCARE»

18.13 - lunedì 14 luglio 2025

“Sette anni dopo, le mie parole strumentalizzate ancora una volta: il Sindaco parli dei problemi veri.” In merito alle dichiarazioni rilasciate oggi dal Sindaco Franco Ianeselli ad una testata web locale, sento il dovere di intervenire pubblicamente, come cittadina trentina, per respingere con fermezza l’ennesima strumentalizzazione politica della realtà.

Il Sindaco ha affermato che chi sostiene che “i bambini immigrati non devono andare sulle altalene dei nostri parchi” diffonde odio e razzismo, arrivando perfino a evocare il rischio di “pogrom”. Si tratta di accuse gravi, costruite ad arte per screditare il dissenso e confondere le opinioni con il pregiudizio. Nel 2018, da Consigliere Provinciale, riportai le segnalazioni di residenti del quartiere La Vela di Trento, preoccupati per una gestione problematica degli spazi pubblici.

Mai ho detto che i bambini stranieri non debbano giocare. Parlai, e torno a farlo, della necessità di equilibrio, rispetto reciproco e regole condivise. L’affermazione sulle altalene, ripescata oggi dal Sindaco, è una frase decontestualizzata e strumentalizzata che non ha alcun legame con il fatto di cronaca accaduto nelle scorse ore, ovvero l’episodio dell’uomo armato di fucile da caccia.

Cercare di collegare una frase pronunciata sette anni fa ad un evento tanto grave è un tentativo evidente di trovare un capro espiatorio e alimentare divisioni. Dopo sette anni, il Sindaco torna su quella vicenda non per chiarire, ma per riaccendere polemiche ideologiche, evitando così di affrontare i problemi concreti della città: sicurezza, degrado urbano, integrazione reale.

È più facile attaccare chi pone domande scomode che dare risposte ai cittadini. Le mie parole furono travisate allora e lo sono ancora oggi. Ma chi vive davvero i quartieri conosce la realtà e sa che certe difficoltà esistono. Non si combattono con slogan o accuse preconfezionate, ma con ascolto, presenza e soluzioni concrete.

Come cittadina rivendico il diritto di esprimermi liberamente, senza essere etichettata o strumentalizzata. E chi amministra dovrebbe preoccuparsi meno delle narrazioni e di più delle condizioni in cui vivono i cittadini.

* Katia Rossato –

Già Consigliere Pat