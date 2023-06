CESCHI E FRESCHI * CARRIERA DOCENTI: « DALZOCCHIO ED IL SUO DOPPIO VOTO DA PRESIDENTE, SINGOLARE IDEA DI RILEVANZA ISTITUZIONALE »

21.47 - giovedì 1 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Una ben singolare idea di autorevolezza e rilevanza istituzionale dimostra di avere la consigliera Mara Dalzocchio, membro della V Commissione permanente che ha congedato positivamente il ddl Bisesti sulla “carriera docenti” soltanto grazie alla validità doppia del suo voto di presidente.

Definire aprioristico e poco oggettivo il pressoché unanime giudizio negativo di organizzazioni sindacali e organismi ufficiali interni al nostro sistema educativo, accreditando per converso di maggiore attendibilità soggetti esterni alla Provincia, quali l’associazione italiana dirigenti scolastici, o privati, come la fondazione Agnelli, si qualifica da solo come strumentale e tendenzioso capovolgimento della realtà fattuale.

*

Giovanni Ceschi

Presidente Consiglio del sistema educativo Pat

Maurizio Freschi

Presidente Consulta provinciale dei genitori Pat