DAL RÌ (UDC) * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: « DA SEMPRE DEBOLE NEI CONTENUTI E RICCO DI OSPITI, È PASSERELLA BEN FORAGGIATA »

11.05 - martedì 30 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sull’onda di quanto già per il progetto “Life ursus”, non si può non sottolineare la capacità di certa politica di esercitare con una dose di invidiabile disinvoltura l’esercizio della memoria selettiva.

Anche quando la “direzione Boeri” era riuscita a trasformare la passerella tridentina nella trasposizione del catalogo Laterza in un programma politico ed a “bucare” i più importanti (e prevedibili) fallimenti delle scelte economiche e politiche di quelli anni.

Se si tramanda che la storia la scrivono i vincitori evidentemente il riscriverne i sottotitoli è per tutti…

Quanto al Festival dell’Economia di Trento, da sempre debole nei contenuti e ricco di ospiti, passerella ben foraggiata, era e tale resta, pronto ad aprire una stagione estiva con una visibilità del capoluogo a livello nazionale cui le Feste Vigiliane non potrebbero ambire.

*

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino