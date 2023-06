ON. AMBROSI (FDI) * EUREGIO: « RAPPRESENTANTI INVITATI PER LA PRIMA VOLTA IN AUDIZIONE AL PARLAMENTO ITALIANO, OCCASIONE IMPORTANTE »

20.20 - giovedì 1 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Per la prima volta i rappresentanti dell’Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino sono invitati in audizione al Parlamento italiano il prossimo 6 giugno. Per i rappresentanti delle tre aree si tratterà di un’occasione importante per comprendere come rafforzare ulteriormente la collaborazione transfrontaliera in vari ambiti tra Italia ed Austria, due Nazioni facenti parte dell’UE e confinanti che hanno ogni interesse a sviluppare soluzioni condivise a fronte di problemi che spesso sono problemi comuni.

L’audizione, che si svolgerà presso la Commissione Politiche dell’Unione europea, nell’ambito dell’esame di una Comunicazione sull’applicazione del diritto dell’Unione europea, potrà rivelarsi utile ai fini di un salto di qualità nella cooperazione di carattere non soltanto politico ma anche soprattutto di natura economico e sociale, attraverso una serie di progetti concreti.

In particolare, l’audizione potrebbe essere estremamente interessante per far comprendere come la collaborazione transfrontaliera a livello interregionale sia uno strumento decisivo per assicurare una efficace attuazione delle politiche europee in molti ed importanti settori e politiche.

L’Euregio è sul piano giuridico un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) costituito nel 2011 sulla base delle previsioni di un regolamento dell’Unione Europea relativo alla cooperazione interregionale. Ed è un esempio di come questo strumento stia funzionando bene e possa essere ulteriormente migliorato”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Politiche dell’Unione europea