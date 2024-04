ON. FERRARI (PD TRENTINO) * VOLONTARIATO: « SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA, APPROVATI GLI INTERVENTI PER LE PICCOLE ASSOCIAZIONI »

16.49 - giovedì 4 aprile 2024

Sara Ferrari propone alla Camera interventi per la semplificazione degli obblighi burocratici e amministrativi delle piccole realtà del volontariato. La parlamentare trentina del Partito Democratico Sara Ferrari ha promosso oggi alla Camera dei deputati l’approvazione, all’interno della riforma del codice del terzo settore, di interventi di semplificazione burocratico-amministrativa per le piccole associazioni di volontariato.

“Nell’anno di ‘Trento città europea del volontariato’ ci siamo impegnati per garantire alle piccole e piccolissime associazioni di paese o di quartiere, che sono fatte soprattutto di volontari, una semplificazione dei loro obblighi burocratici e amministrativi” – ha detto la Deputata- “In particolare siamo riusciti a condividere all’unanimità in commissione affari sociali che “per tutti gli Enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata” e che le associazioni sono da considerarsi “piccole” fino a 300.000 euro di bilancio. Questo intervento in parlamento si accompagna al lavoro che il PD sta portando avanti in Trentino per una legge provinciale sul volontariato.

Partito Democratico del Trentino