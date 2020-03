ON. BIANCOFIORE * EMERGENZA COVID – POLITICI IN SMART WORKING: « IL BOLZANINO MATTEO BIASI, CEO DELLA FLEASHBEING SRL, OFFRE PIATTAFORMA PER PARLAMENTO ON LINE »

Parlamento in Smart Working? Secondo un’azienda di Bolzano è possibile.

L’azienda FlashBeing, che fornisce formazione e il principale software italiano per lavorare in smart working, avanza una proposta per permettere al parlamento di lavorare a distanza.

(Bolzano, 23/3/2020) – Il Coronavirus sta cambiando di giorno in giorno il modo con cui le aziende lavorano. Lo smart working, ovvero il modo intelligente di lavorare da remoto, sta prendendo sempre più piede e ci si auspica che le innovazioni di questo cambiamento andranno ben oltre al periodo di quarantena, con risultati positivi sulla produttività e relax dei lavoratori. Secondo infatti una ricerca del Politecnico di Milano, uno smart worker risparmierebbe all’anno ca 255 ore – o 31 giorni lavorativi – già solo annullando il tempo di spostamento, evitando anche l’emissione di 135kg di Co2.

In tutto questo trambusto ci si chiede dove sia rimasta la politica, che abituata generalmente a discutere in parlamento, ora non può più farlo per una potenziale contagiosità dei parlamentari. Ma è proprio in un contesto di emergenza di questo tipo che il parlamento deve poter continuare a lavorare nel migliore dei modi, come se fosse dal vivo. La risposta a queste esigenze anche in questo caso sta nell’adottare correttamente le metodologie di smart working. È ipotizzabile che anche i nostri parlamentari possano lavorare in modo smart in un parlamento online? Se sì, come e quali sono i rischi?

Cultura e processi prima di tutto

Il segreto non è correre al software “magico” che risolverà tutto, ma capire quali sono i processi che finora sono stati svolti di persona e spostarli in una dimensione digitale. In questo le sfide sono analoghe a quelle che stanno affrontando le aziende in questo momento.

Prima di tutto è importante creare un punto di focus da cui tutti i membri possono controllare cosa sta succedendo, che deve essere uno solo. È un classico infatti cascare nel tranello di avere più software che fanno la stessa cosa: guardo le email, gli sms e i messaggi su qualche app di messaggistica. Questo, oltre che rendere a tutti particolarmente complicato e dispendioso fare il punto della situazione, crea anche una serie di problemi di sicurezza, perché dati e informazioni sensibili sono sparse in più sistemi, non controllati da un organo centrale.

Il software che fungerà da punto centrale da cui coordinarsi dovrà poi a sua volta permettere un’adeguata organizzazione del processo lavorativo. Prima di tutto è necessario uno strumento che permetta di organizzare il lavoro in progetti, che nel caso del parlamento saranno le diverse tematiche di discussione che vengono portate avanti in parallelo. In questi progetti tre funzioni sono poi fondamentali: la parte di comunicazione, la parte di gestione delle attività da svolgere e la parte di condivisione di documenti.

Vanno evitati enormi gruppi chat, senza una logica di conversazione simile a quella delle email, dove si trattano parallelamente più argomenti e si fa fatica a seguirli tutti. Di fatto servono strumenti che promuovano la comunicazione asincrona piuttosto che sincrona. Vuol dire che le persone