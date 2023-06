CONFINDUSTRIA TRENTO * PROGETTO “TU SEI”: « COLLABORAZIONE SCUOLA- IMPRESA, 17 REALIZZAZIONI / 14 PROGETTI / 467 STUDENTI COINVOLTI »

19.22 - giovedì 1 giugno 2023

15 anni di collaborazione tra scuola e impresa con il progetto “Tu sei”. 17 realizzazioni, 14 progetti in concorso per un totale di 467 studenti coinvolti, 59 insegnanti e 15 aziende, questi i numeri dell’edizione numero 15 del progetto “Tu sei”, un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa. Il progetto, nato con la volontà di implementare la contaminazione tra scuola e mondo del lavoro, è un format ormai collaudato che ha visto negli anni la partecipazione di 10.856 studenti, 263 scuole e ben 287 aziende. Oggi presso l’Auditorium di Lettere e Filosofia, di Palazzo Prodi, a Trento, la cerimonia di premiazione delle migliori realizzazioni alla presenza dei vertici di Confindustria Trento, della Provincia e della Cassa di Trento, sponsor dell’iniziativa.

Con la cerimonia di premiazione dei migliori progetti realizzati nell’anno scolastico in corso si è conclusa stamane, presso l’Auditorium di Lettere e Filosofia, di Palazzo Prodi, a Trento, la quindicesima edizione del progetto “Tu sei”.

“Se non si investe nei saperi e nelle politiche di orientamento, non si può dare risposta alle attese occupazionali proprio dei giovani – ha sottolineato Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento -, che devono e possono contribuire alla crescita, all’innovazione ed allo sviluppo anche del nostro sistema industriale. Oggi siamo qui, aziende e studenti, per costruire questo futuro insieme”.

Concetto condiviso e ripreso anche da Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura della PAT: ”Con il progetto “Tu sei” stiamo lavorando per costruire il futuro insieme, attraverso una perfetta sintonia tra pubblico e privato. Avere un’interlocuzione diretta con le imprese rappresenta per tutti voi una straordinaria opportunità per sperimentare le vostre competenze e la vostra creatività. Approfittate di tutto ciò che la scuola vi mette a disposizione per fare il vostro ingresso nel mondo del lavoro con una marcia in più”.

La mattinata è proseguita poi con le premiazioni dei gruppi classe, il momento principale della manifestazione in cui i veri protagonisti sono stati gli studenti che, con entusiasmo e allegria, hanno illustrato i loro progetti.

Ospite d’onore dell’edizione 2023 di “Tu sei” è stato Alessandro Colombo, councelor e coach esperienziale che ha coinvolto i presenti in un avvincente racconto, spiegando come anche un’amputazione può diventare una grande opportunità di rinascita personale, ma anche di coinvolgimento del territorio in attività innovative.

L’intensa mattinata, ricca di stimoli e ispirazioni, si è conclusa con l’intervento del direttore generale di Confindustria Trento, Roberto Busato che ha detto: “La formazione è la chiave per comprendere i nuovi e complessi scenari che stiamo affrontando. Per questo motivo, da 15 anni, con il progetto “Tu sei” cerchiamo di far sperimentare ai ragazzi le conoscenze apprese a scuola in contesti reali, e dall’altra parte avvicinare le aziende al mondo della scuola”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche Roberto Ceccato – Dirigente Generale PAT, Viviana Sbardella – Sovrintendente scolastica, Ioriatti Cristina – Dirigente Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Daniela Carlini – direttrice dell’Ufficio pedagogico-didattico formazione professionale PAT e Ermanno Villotti – Vicepresidente di Cassa di Trento, sponsor dell’iniziativa.

L’appuntamento è ora fissato per il prossimo anno con nuovi protagonisti, nuovi impulsi, nuove idee.

I progetti vincitori di quest’anno sono:

per la categoria realizzazione biennale Istituti Compresivi

Istituto Comprensivo di Levico Terme con Adige S.p.A. BLM Group

per la categoria realizzazioni annuali Istituti Compresivi

Istituto Comprensivo di Avio con Falconeri S.r.l.

per la categoria realizzazione annuale Istituzioni formative

CFP ENAIP di Cles con Ecotrentino S.r.l.

per la categoria realizzazione biennale Istituzioni formative

Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche di Trento con Suanfarma Italia S.p.A.

per la categoria realizzazione annuale di Istruzione secondaria II grado

ITET “G. Floriani” di Riva del Garda con Arconvert S.p.A.

La Commissione ha assegnato un premio speciale rispetto a particolari caratteristiche di pregio riscontrate nei progetti presentati:

Premio orientamento 2023 – come espressione concreta dello spirito di orientamento

Istituto Comprensivo Bassa Anaunia Tuenno & Atis S.r.l.

Foto di Marco Loss