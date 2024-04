16.24 - venerdì 26 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia la partecipazione di Papa Francesco al G7 in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia. Il Pontefice prenderà parte alla sessione “Outreach” del Vertice, aperta ai Paesi invitati e non membri G7.