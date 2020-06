MINISTRO POLITICHE GIOVANILI E SPORT * MARATONA DIGITALE “QUALE FUTURO”: « SABATO 13 GIUGNO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PARTECIPERà IN DIRETTA ALL’APERTURA DEI LAVORI »

Quattrocento giovani in video conferenza sabato per il brainstorming collettivo voluto dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Quattro speaker d’eccezione introdurranno i diversi temi: Alberto Angela, Lavinia Biagiotti, Vincenzo Novari, Chiara Saraceno.

Come hanno vissuto la pandemia? Quali sono le aspettative e le attese dei giovani nel post-coronavirus? Quali le politiche ritenute più urgenti? Su cosa investire le risorse previste dal Governo e dall’Unione europea dedicate alle giovani generazioni?

Per rispondere a queste domande il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale, la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale per i Giovani, ha voluto lanciare la prima maratona digitale di Visionary Days intitolata “Quale Futuro”, che si terrà sabato dalle 11 alle 18. All’apertura dei lavori il Presidente della Repubblica si collegherà in diretta in video conferenza dal Quirinale con i giovani partecipanti.

Per otto ore centinaia di ragazze e ragazzi – che rappresentano un campione statistico significativo dell’intera popolazione giovanile – si confronteranno sia in plenaria che in piccoli gruppi su quattro tematiche: dopo un intervento introduttivo di uno speaker d’eccezione avranno modo di discutere in stanze virtuali di lavoro, moderati da membri del team Visionary, con dieci partecipanti ciascuna. I risultati dei tavoli saranno raccolti ed elaborati in tempo reale, grazie anche all’utilizzo del software innovativo ideato da Visionary Days, in un unico documento che sarà presentato nella sessione finale e che costituirà la base delle politiche del Governo che il Ministro Spadafora si impegna a promuovere. Visionary Days è un format organizzato dall’associazione Visionary, nata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino e oggi attiva in tutta Italia.

Quattro macro temi – Pianeta, Partecipazione, Percorsi, Incontro – per discutere di sostenibilità, mobilità alternativa, riduzione delle disuguaglianze, partecipazione digitale, diritto all’accesso, alla formazione e al lavoro, nuovi modelli di socialità, di viaggio, di cultura – e quattro speaker d’eccezione: Alberto Angela, Lavinia Biagiotti, Vincenzo Novari e Chiara Saraceno.

In merito alla maratona il Ministro Spadafora dichiara: “Il Coronavirus ha costretto i più giovani a una pausa collettiva, e a mettere in discussione quella che era considerata la normalità. Sono emerse grandi potenzialità e slanci altruistici, ma anche le fragilità di una generazione che rischia di pagare il prezzo più alto nel post-covid. Come Ministro ho voluto lanciare questa maratona perché nessuno più delle ragazze e dei ragazzi stessi può suggerirci come e dove intervenire per promuovere azioni e interventi politici che intervengano dove c’è più bisogno. La presenza in apertura del Presidente della Repubblica, che ringrazio profondamente, è il segno più tangibile di quanto sia necessario, oggi, pensare al futuro dei giovani”.