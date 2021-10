APT ROVERETO (TN) * “SAPORI D’AUTUNNO”: «UN WEEKEND DI FESTA CHE METTE AL CENTRO I PRODOTTI DEL MONTE BALDO, DAL 16-17 OTTOBRE »

Sapori d’autunno, festa il weekend del 16-17 ottobre sul Monte Baldo. I sapori e i colori dell’autunno sono protagonisti il fine settimana del 16-17 ottobre sull’Altopiano di Brentonico.

Un weekend di festa che mette al centro i prodotti del Monte Baldo.

Nel presentare l’iniziativa il presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo Giulio Prosser sottolinea lo sforzo organizzativo per proporre un’iniziativa che permette di ammirare la bellezza della valle in un particolare periodo dell’anno, quello del foliage. E l’Altopiano – sottolinea Prosser – sarà presentato dai produttori e dagli imprenditori che fanno grande la valle.

Ci saranno il Mercato dei sapori, tour enogastronomici, laboratori e attività per bambini, spettacoli, concerti e appuntamenti con la tradizione di montagna.

Il tutto sarà accompagnato dai prodotti della terra rigorosamente a km0: vino, birra, formaggi, miele, erbe speziali, marroni di Castione, polenta e mele sono solo alcune delle primizie presenti al Mercato dei Sapori presso il Parco Battisti di Brentonico, nel cuore del Parco Naturale del Monte Baldo. Ben 11 i produttori presenti al mercato di montagna aperto sabato e domenica dalle 9,00 alle 19,00.

Si potrà sorseggiare una birra artigianale ed assaporare il vino preparato con l’uva dei vigneti coltivati sulle pendici del Baldo.

Nei ristoranti della zona ci saranno menu a base di castagne del posto sia a pranzo che a cena.

Non mancheranno tanti laboratori ed attività per bambini, ma anche incon-tri culinari e botanici curati da professionisti del settore. Spazio anche per gli intrattenimenti e la musica dal vivo.

Tra i numerosi appuntamenti del sabato, segnaliamo alle 10,30 l’incontro con l’esperto sul “Sorprendente castagno”. Insieme all’agroecologo Stefano Delugan si potranno scoprire i segreti più curiosi di questo albero, tra natu-ra, storia e antiche tradizioni

Dalle 14,00 alle 15,30 breve passeggiata con il pony assieme a Vasco dell’Agritur le Robie.

Dalle 15,00 alle 16,30 un vero e proprio Tour “Sapori d’autunno”. Un “viag-gio” guidato alla scoperta delle 11 aziende agricole dell’Altopiano di Brentonico presenti alla mostra mercato. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 18,00 del giorno precedente l’attività. Alle 16,30 lo Show cooking “Vivi i sapori della tradizione” Si tratta di una ricetta guidata di un piatto della tradi-zione locale a cura di Mara Andreolli. Chiusura alle 17,30 con l’Aperitivo musicale con “Caribbean Mood” Trio.

Molti anche gli appuntamenti della domenica. Si inizia con la benedizione dei trattori in via Roma a partire dalle 9,00. Alle 11,00 sfilata dei trattori at-torno al Parco Battisti e partenza per San Valentino con pranzo alla Baita del Trett. In programma una Passeggiata tra i castagneti secolari del Parco del Monte Baldo dalle 9,30 alle 13,00 con arrivo a Castione.

Spazio anche allo sport con la Fogada Vertical Race alle 10,00. Si tratta di una gara di corsa in salita di 4km – 1000 m di dislivello con arrivo a Malga Campo. Anche domenica viene riproposto ben due volte il Tour “Sapori d’autunno”. Dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30.

Per i più piccoli alle 16,00 lo Spettacolo “Le Marionette della Giullara”.

Chiusura alle 17,00 con il concerto del coro Soldanella con i canti della tradizione folcloristica locale e regionale.

Il mercato di montagna e tutti gli appuntamenti si svolgeranno sul Parco Battisti, in caso di maltempo nell’adiacente Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Con buone condizioni meteo l’evento si svolgerà totalmente all’aperto, non è richiesto il possesso del Green Pass.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà in un tendone, in questo caso è necessario il possesso del Green Pass.

Per il programma completo, le informazioni e le prenotazioni si può scrivere a: [email protected] o telefonare allo 0464 395149.