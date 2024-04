RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * UE: VANNACCI, « CHI PREFERIREI TRA DRAGHI E VON DER LEYEN? DA PUNTO DI VISTA NAZIONALISTICO DRAGHI MA PREFERIREI FIGURE ALTRE IDENTITARIE PIÙ INFLUENTI »

16.19 - venerdì 26 aprile 2024

Come presidente della Commissione chi tra Draghi e Von der Leyen? “Ne parleremo, avrei in mente qualche figura più influente ed identitaria, potrebbe essere un argomento di discussione. Da un punto di vista nazionalistico preferirei Draghi ma, ripeto, ci sono figure più identitarie migliori”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il candidato alle elezioni europee per la Lega Roberto Vannacci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.