CANDIDATI CENTRO E SINISTRA * ELEZIONI COMUNALI TRENTO 2020: « NOI 112 CREDIAMO CHE LE PRIMARIE SIANO LO STRUMENTO MIGLIORE PER SCEGLIERE IL CANDIDATO SINDACO » (ELENCO NOMI)

Il 3 maggio 2020 ci saranno le elezioni per il Comune di Trento. La nostra speranza e il nostro impegno civile ci dicono che la città capoluogo può scegliere di proseguire sulla strada che anticipi un futuro di civiltà e partecipazione, solidarietà e inclusione, lavoro e diritti, ecologia vivibilità e intraprendenza.

Ma come elettrici ed elettori del campo del centro e della sinistra siamo molto preoccupati per l’impasse che sembra caratterizzare le forze politiche della costruenda coalizione, ancora una volta impegnate in tatticismi di difficile comprensione.

Le ultime due tornate elettorali hanno dimostrato i rischi insiti in questo modo di procedere, le cui conseguenze funeste sono oggi sotto gli occhi di tutti: un crescente clima d’odio, lo smantellamento di molte delle eccellenze del nostro territorio, lo svuotamento dell’Autonomia, la mancanza di progettualità e visione.

Di fronte a questo scenario riteniamo che l’individuazione del prossimo candidato o candidata sindaco/sindaca non debba rimanere confinata alle sole segreterie dei partiti.

E’ invece urgente un più ampio coinvolgimento della cittadinanza, in grado di valorizzare le competenze già presenti sui territori e di promuovere personalità della società civile con un potenziale di rappresentanza che possa coinvolgere anche elettori ed elettrici che non si riconoscono nell’offerta politica del tradizionale centrosinistra.

In questa prospettiva crediamo che sia necessaria una particolare attenzione al metodo, prima ancora che ai nomi. Chiediamo dunque, con convinzione e disponibilità all’impegno diretto, che siano convocate subito le primarie di coalizione come modalità privilegiata per un confronto pubblico, ampio e democratico sulle priorità della città per i prossimi dieci anni. Il confronto che potrà emergere consentirà ai candidati e alle candidate che decideranno di offrire la propria disponibilità di esplicitare non solo la propria visione di città, ma anche il tipo di pratiche politiche che intenderanno promuovere.

In questo modo elettrici ed elettori potranno riappropriarsi del diritto di contare nella scelta democratica della persona che li rappresenterà nella sfida elettorale della prossima primavera.

Chiunque verrà democraticamente promosso attraverso questo percorso, potrà avvalersi di una più elevata autorevolezza e visibilità presso l’elettorato cittadino. Questo metodo, inoltre, permetterà a chi si mette a disposizione della città di contare su una serie di mappe relative a bisogni, risorse, competenze e strategie su cui sarà possibile il confronto con i cittadini già durante la campagna elettorale. Un lavoro prezioso, utile per focalizzarsi sulle sfide più urgenti della città di Trento e per continuare ad alimentare la vocazione che da sempre la caratterizzano: l’inclusione e l’innovazione.

Enrico Betti

Fabio Chesani

Marinella Giupponi

Serena Grosselli

Nicola Guarino

Massimo Zanoni

Alberto Frapporti

Elisabetta Girardi

Jacopo Nicolodi

Rolando Iiriti

Vincenzo D’Andrea

Michelangelo Marchesi

Patrizia Ortolani

Norma Fuiano

Marina Setti

Amalia Taiani

Tommaso Pantezzi

Silvia Cavalloro

Andrea Ceschini

Alberto Zanutto

Dario Betti

Mauro Di Valerio

Simone Berlanda

Irene Nardis

Enrico Piras

Francesca Fiore

Chiara Graziola

Andrea Mattei

Stefano Riccamboni

Massimo Fuiano

Paolo Avesani

Valentina Leone

Mattia Frizzera

Andrea Bontempelli

Francesca Gennai

Jacopo Zannini

Elena Graziadei

Alessandro Duranti

Paolo Bonfatti

Dario Ceccarelli

Corrado Consoli

Andrea Brandalise

Claudia Giglioli

Francesco Modenese

Riccardo Cramarossa

Anita Sprenger

Anna Brugnolli

Angela Nardelli

Daniele Siviero

Paolo Zanella

Paolo Rosatti

Francesco Ranzi

Marta Grassi

Daniele Uber

Agnese Turri

Mauro Milanaccio

Stefano Barenghi

Davide Andreatta

Tommaso Bisoffi

Alessandro Rosatti

Valeria Manzinello

Daniela Slomp

Chiara Graziola

Sofia Lutteri

Stefano Auriemma

Davide Predelli

Michele Andreatta

Michele Tomasi

Sara Ballardini

Alessandro Rossi

Emanuela Artini

Gezim Mucaj

Alessandro Delucca

Marco Boschetti

Stefano Boschetti

Annamaria Perotto

Lucia Gross

Matteo Bazzocco

Carmine Amato

Valentina Chizzola

Pietro Nanfitò

Paolo Ghezzi

Erica Raimondi

Flavio Rossi

Vincenzo Calì

Tommaso Santini

Leonardo Rossi

Giulia Bortolotti

Massimo Dallapiccola

Andrea Zuccatti

Jacopo Scoz

Lucia Adamo

Mirko Corradini

Chiara Girardi

Gabriele Biancardi

Simonetta Bungaro

Giuseppe Milan

Giovanni Filippi

Violetta Plotegher

Renata Di Palma

Corrado Corradini

Giuseppe Marino

Marco Trenti

Luca Giudici

Andrea Campisano

Roberto Gabrielli

Andrea Bertotti

Luca Rossi

Edo Tamiello

Anna Prando

Duccio Canestrini

Federica Chiusole