URBANI (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE) * TRENTO – CASETTE DELL’ACQUA: «CON IL MIO EMENDAMENTO AL VIA LA SPERIMENTAZIONE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA»

16.47 - lunedì 14 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A seguito delle numerose richieste avanzate negli ultimi anni in relazione all’installazione di alcune casette dell’acqua microfiltrata, liscia o gasata sul territorio comunale di Trento, nelle scorse ore ho depositato presso la Segreteria Generale del Consiglio Comunale, un emendamento per chiedere proprio l’installazione di una casetta dell’acqua in un posto strategico da definire, al fine di concretizzare le nostre richieste e dare il via ad un progetto pilota che preveda la drastica riduzione degli imballaggi leggeri, quali le bottiglie di plastica dell’acqua, togliendo di fatto dal ciclo dei rifiuti del nostro territorio, un consistente quantitativo di materiale.

Auspico pertanto che questo emendamento trovi il favore della Giunta Comunale e riscuota il più ampio consenso possibile in aula, proprio perché va nella direzione di quanto annunciato dal Sindaco durante la discussione delle sue linee programmatiche per il futuro della città, relativamente all’impegno concreto per la riduzione dei rifiuti prodotti.

*

Giuseppe Urbani – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia