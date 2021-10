VERDI ALTO GARDA (TN) * RACCOLTA RIFIUTI: BARBAGLI, « RISULTATI MOLTO POSITIVI A 5 MESI DALL’INTRODUZIONE DEL “PORTA A PORTA” A DRO, COMPLIMENTI ALLA COMUNITÀ PER QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO »

Porta a porta a Dro. I primi risultati, molto positivi, a 5 mesi dall’introduzione del “porta a porta” a Dro, confermano quanto da almeno 20 anni si sapeva, e i Verdi chiedevano, e cioè che il “porta a porta” è il migliore sistema di raccolta dei rifiuti, ed è ampiamente fattibile anche nell’Alto Garda. Tra l’altro, il sistema “sperimentato” a Dro non è il “porta a porta” spinto, o integrale, ma è un sistema misto, dove persistono ancora delle zone (i centri storici) con raccolta “stradale”. Un sistema di “porta a porta” spinto avrebbe risultati ancora migliori, intorno al 90 %.

Complimenti pertanto alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente competente in tema di raccolta rifiuti, per questo importante traguardo, raggiunto in “soli” 19 anni di inesausti sforzi, come documentato dall’allegato articolo del 2002, e che si spera venga esteso anche al resto dell’Alto Garda nei prossimi 19 anni.

*

Paolo Barbagli

Portavoce Verdi dell’Alto Garda