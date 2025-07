PALAZZO CHIGI * CDM 14/7: «GIUSEPPE PETRONZI LASCIA TRENTO PER TRIESTE, SARÀ IL NUOVO PREFETTO E COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA»

19.42 - lunedì 14 luglio 2025

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 LUGLIO 2025. Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 14 luglio 2025, alle ore 17.06 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vice Presidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito specificati.

Dott. Giuseppe PETRONZI – è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Dott.ssa Isabella FUSIELLO – da Macerata, è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Dott. Giovanni SIGNER – da Siracusa, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Macerata

Dott.ssa Chiara ARMENIA – da Caltanissetta, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa

Dott.ssa Licia Donatella MESSINA – da Pistoia, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Caltanissetta

Dott. Angelo GALLO CARRABBA – nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pistoia

Dott.ssa Maria FORTE – da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per la programmazione ed i servizi generali presso il medesimo Dipartimento

Dott.ssa Roberta LULLI – da Direttore Centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Dott. Gennaro CAPO – da Viterbo, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Dott. Sergio POMPONIO – da Lecco, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo

Dott. Paolo Giuseppe Alfredo PONTA – da Piacenza, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecco

Dott.ssa Patrizia PALMISANI – da Monza e della Brianza, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Piacenza

Dott. Enrico ROCCATAGLIATA – da Lodi, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Monza e della Brianza

Dott. Davide GARRA – nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lodi

Dott.ssa Matilde PIRRERA – da Siena, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola

Dott. Valerio Massimo ROMEO – da Imperia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Siena

Dott. Antonio GIACCARI – nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Imperia

RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

1. Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l’istituto dell’autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

2. Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell’IVA. Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un decreto legislativo che introduce modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria.

Il testo dà attuazione all’Accordo del 16 dicembre 2021 tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, con il quale Stato e Regione si impegnavano a introdurre norme di attuazione statutaria al fine di favorire l’insediamento di imprese e cittadini europei ed extra-europei nel territorio regionale.

Le norme approvate consentono alla Regione di intervenire sulle aliquote dei tributi erariali entro i valori consentiti dalla normativa statale e di prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni in relazione a interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. Inoltre, viene consentito alla stessa di attribuire incentivi e contributi, previa stipulazione di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, purché nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MINISTRO DELLA SALUTE

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il testo interviene con alcune specifiche modifiche inerenti all’assetto organizzativo e al personale inserito nel contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Vice Ministro.

RELAZIONI

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha illustrato in Consiglio dei ministri la “Relazione sull’attuazione della revisione della spesa per l’esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza 2022 e 2023”. La Relazione, richiesta nell’ambito della riforma 1.13 (riforma della spending review) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attesta il complessivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati per il 2024 e dà conto dei risultati conseguiti nel processo di revisione della spesa.

STATI D’EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

– la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno della provincia di Vicenza. Per gli interventi più urgenti è stata stanziata la somma di euro 3.750.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;

– la proroga dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;

– la proroga dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;

– la proroga dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli;

– l’ulteriore stanziamento di euro 4.050.000 per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai comuni di Potenza, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tito, Tolve, Trivigno e Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza e ai comuni di Irsina e Tricarico, in provincia di Matera.

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al Sig. DiVincenzo Donte Michael, giocatore professionista di pallacanestro, di nazionalità statunitense, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

– su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del prof. Aristide Police a membro del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in sostituzione della prof.ssa avv. Anna Masutti;

– su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei dirigenti superiori, ingegneri Enrico Porrovecchio e Sergio Inzerillo;

– su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la promozione del generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, Giuseppe Magliocco, al grado di generale di corpo d’armata.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventisei leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Veneto n. 6 del 20/05/2025, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Molise n. 3 del 13/05/2025, recante “Legge di stabilità regionale anno 2025”;

2. la legge della Regione Molise n. 4 del 13/05/2025, recante “Bilancio di previsione della regione Molise 2025-2027”;

3. la deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche del 10/06/2025, concernente: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’”;

4. la legge della Regione Lazio n. 6 del 14/05/2025, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”;

5. la legge della Regione Siciliana n. 20 del 12/05/2025, recante “Disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico”;

6. la legge della Regione Siciliana n. 22 del 12/05/2025, recante “Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”;

7. la legge della Regione Veneto n. 5 del 13/05/2025, recante “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine”;

8. la legge della Regione Abruzzo n. 13 del 20/05/2025, recante “Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”;

9. la legge della Regione Abruzzo n. 15 del 20/05/2025, recante “Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni”;

10. la legge della Regione Basilicata n. 23 del 21/05/2025, recante “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale”;

11. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 20/05/2025, recante “Consultori familiari in Alto Adige”;

12. la legge della Regione Abruzzo n. 16 del 22/05/2025, recante “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024”;

13. la legge della Regione Lombardia n. 6 del 28/05/2025, recante “Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia”;

14. la legge della Regione Calabria n. 22 del 30/05/2025, recante “Istituzione della rete dei borghi della Calabria”;

15. la legge della Regione Calabria n. 23 del 30/05/2025, recante “Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell’autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera”;

16. la legge della Regione Calabria n. 26 del 30/05/2025, recante “Istituzione della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino”;

17. la legge della Regione Calabria n. 27 del 30/05/2025, recante “Istituzione della riserva naturale regionale di Trinchise”;

18. la legge della Regione Calabria n. 28 del 30/05/2025, recante “Istituzione della riserva naturale regionale ‘le dune di giovino’”;

19. la legge della Regione Calabria n. 29 del 30/05/2025, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”;

20. la legge della Regione Lombardia n. 7 del 30/05/2025, recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025”;

21. la legge della Regione Molise n. 6 del 30/05/2025, recante “Semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica. Abolizione del certificato medico per assenza scolastica”;

22. la legge della Regione Valle d’Aosta n. 13 del 26/05/2025, recante “Potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione”;

23. la legge della Regione Abruzzo n. 18 del 29/05/2025, recante “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”;

24. la legge della Regione Liguria n. 8 del 29/05/2025, recante “Promozione di processi di quotazione in Borsa delle piccole e medie imprese liguri”;

25. la legge della Regione Marche n. 9 del 29/05/2025, recante “Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.31.