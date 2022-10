RAI 3 – “ DOTTORI IN CORSIA “ * « FINALE DI STAGIONE, DAL TRAPIANTO DI CUORE PER VALERIO ALLA STORIA DI NATHAN CON SINDROME DI NOONAN »

10.03 - domenica 23 ottobre 2022

Valerio ha 11 anni ed è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di ‘Dottori in corsia’. È uscito dall’ospedale con un vad, un dispositivo di assistenza meccanica che fa le veci del cuore, in attesa di un trapianto. I mesi sono passati e finalmente è arrivata la chiamata tanto attesa: c’è un organo compatibile e Valerio può sottoporsi al trapianto. Parte da questa storia l’ultima puntata di “Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, in onda lunedì 24 ottobre alle 23.15 su Rai 3 con Federica Sciarelli.

L’ultima storia della puntata è quella di Nathan. I suoi genitori, Giada e Gionata, sono giovani e innamorati e, quando lei resta incinta, decidono di portare avanti la gravidanza anche se dalle ecografie emerge che qualcosa non va. Alla nascita del bimbo, la situazione precipita e il piccolo Nathan viene trasportato d’urgenza al Bambino Gesù, dove viene diagnosticata la Sindrome di Noonan, una rara malattia genetica, che comporta anche una cardiomiopatia ipertrofica. Una patologia spesso inguaribile, che però non ha impedito ai medici e a tutto il personale dell’ospedale di prendersi cura di Nathan con tutta la competenza, l’impegno e l’amore possibile. Su questa storia le parole della Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc.