FDI * TERRITORIO « WALTER CLAUSER GUIDERÀ IL SECONDO CIRCOLO IN VAL DI NON, È ASSESSORE A BORGO D’ANAUNIA »

FdI in Val di Non si raddoppia, un nuovo circolo in Alta valle. FdI mette radici e si consolida ulteriormente sul territorio provinciale, grazie all’impegno di molti amministratori locali, imprenditori, professionisti e lavoratori dipendenti che apprezzano la serietà e affidabilità del Partito guidato da Giorgia Meloni.

Numerosi gli aderenti che si sono avvicinati a Fratelli d’Italia nelle scorse settimane e che hanno indicato nel profilo di Walter Clauser, già Vicesindaco ora assessore di Borgo d’Anaunia (già Sindaco di Malosco e Assessore della Comunità territoriale della Val di Non), la figura adatta a guidare il Circolo FdI dell’Alta Val di Non.

Si prevede altresì l’apertura di una sede fisica, che rappresenterà sia un luogo dove crescere insieme praticando la buona politica e dove formare la futura classe dirigente trentina. Un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a Fratelli d’Italia, come tesserati o semplici simpatizzanti.

Uno spazio di ascolto delle esigenze e dei bisogni della cittadinanza, dove raccogliere gli spunti necessari all’elaborazione di politiche da portare avanti sia in sede locale (Comuni e Comunità di Valle), sia a livello provinciale e nazionale.

La nascita di questo Circolo rappresenta un ulteriore rafforzamento di Fratelli d’Italia che si prepara ad affrontare le prossime le prossime scadenze elettorali, certi che il rinnovamento politico iniziato a livello nazionale dal Governo Meloni possa trovare continuità anche a livello territoriale con un gruppo di persone di qualità che saprà interpretare al meglio i bisogni dell’Alta Val di Non.

La crescita del partito potrebbe fare conoscere nei prossimi mesi ulteriori rafforzamenti organizzativi e territoriali in valle di Non dove ad oggi sono due i circoli esistenti ma potrebbero aumentare coinvolgendo nuove comunità locali.