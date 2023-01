PAT * “HABITECH“: SPINELLI, « EDILIZIA SOSTENIBILE, QUESTA REALTÀ POTRÀ ASSUMERE SEMPRE PIÙ IL RUOLO DI SOGGETTO TRENTINO DI RIFERIMENTO »

09.38 - venerdì 27 gennaio 2023

Habitech, Spinelli: “Soggetto trentino di riferimento per l’edilizia sostenibile”. La Provincia autonoma di Trento conferma la propria collaborazione istituzionale con Habitech – attraverso Trentino sviluppo – valorizzando il ruolo dell’azienda come centro di innovazione permanente che guarda alla sostenibilità come principio cardine del costruire e dell’abitare. “Questa realtà, composta da 126 soci, potrà assumere sempre più il ruolo di soggetto trentino di riferimento per le sue azioni di indirizzo del territorio”. Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, intervenuto all’assemblea ordinaria convocata dal presidente Marco Giglioli nella sede di Confindustria. Habitech ha bilanci in crescita e prevede ricavi per 3,250 mln di Euro nel 2023 con margini interessanti, senza considerare le ricadute verso i soci in termini di formazione, cultura aziendale e di impresa.

Le materie abbracciate da Habitech sin dalla sua nascita (edilizia sostenibile, risparmio energetico, sostenibilità) in modo avveniristico sono ora diventate i pilastri delle azioni e strategie mondiali sia pubbliche che private. Piazza Dante – ha spiegato l’assessore Spinelli – guarda con interesse all’obiettivo di mantenere la centralità del nostro territorio sulla materia dell’edilizia sostenibile (in legno in particolare) e creare opportunità sia di business per le imprese locali sia di visibilità e promozione del territorio. “Le tematiche afferenti la sostenibilità in campo edile, energetico, ambientale promosse da Habitech, ben si sposano con le linee di sviluppo strategico, promozionale e di attrazione promosse dalla Provincia autonoma di Trento, che vuole essere sempre più green, sostenibile, a basso impatto ambientale, con un concetto di sostenibilità che va ad abbracciare gli ambiti Esg (ambientale, sociale, governance), in una visione di sostenibilità del Trentino a tutto tondo” ha concluso l’assessore Spinelli.