CONSIGLIO PAT * OSPEDALE CAVALESE (TN): « IL 10 GENNAIO CONVOCAZIONE STRAORDINARIA IN AULA, LO HA STABILITO LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI GRUPPI »

12.38 - martedì 3 gennaio 2023

Si terrà nel pomeriggio del giorno 10 gennaio prossimo la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale sulla vicenda dell’ospedale di Cavalese, sottoscritta il 27 dicembre scorso dai consiglieri di minoranza Paola Demagri, Michele Dallapiccola, Paolo Zanella, Luca Zeni, Ugo Rossi, Alessio Manica, Lucia Coppola e Lucia Maestri.

Lo ha stabilito la Conferenza dei Presidenti dei gruppi presieduta da Walter Kaswalder e riunitasi stamane.

A seguire, l’organismo ha definito l’ordine del giorno della tornata del 17-18-19 gennaio e stabilito di ascoltare in quella sede, ai margini dei lavori d’aula, Egidio Valentini del Coordinamento lavoro porfido. Infine, ha informato i consiglieri della richiesta da parte del Presidente Fugatti di calendarizzare in forma urgente per il mese di febbraio un disegno di legge istituzionale che prevede la rettifica dell’intesa tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza Stato Regioni.