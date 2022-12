PAT * AREA SAN VINCENZO: « BANDO “TRENTINO MUSIC ARENA”, GIUNTE LE PRIME DUE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE »

19.55 - giovedì 01 dicembre 2022

Bando Music Arena: prime due manifestazioni di interesse. Sono due le manifestazioni di interesse relative al bando voluto dalla Provincia autonoma di Trento e predisposto da Trentino Marketing relativo alla gestione della “Trentino Music Arena”, la grande area in località San Vincenzo che, nel maggio scorso, ha ospitato il mega concerto della rockstar Vasco Rossi.

Nelle scorse settimane gli uffici hanno fornito una serie di chiarimenti ad alcune società specializzate nell’organizzazione di eventi legati alla musica ed allo spettacolo, sia nazionali che locali. In due casi – come detto – sono state presentate “manifestazioni di interesse” ufficiali, che evidenziano l’interesse appunto suscitato dalla proposta, che ora si arricchisce di alcuni particolari che mettono nelle condizioni di proseguire l’iter. In questa nuova fase – che si accompagna alle valutazioni tecniche delle proposte – si dovranno definire anche i passaggi tecnici relativi all’allestimento dell’area.