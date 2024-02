APT VAL DI FASSA (TN) * COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: « PISTA LA “VOLATA“ NELLA SKI AREA S. PELLEGRINO, SEMAFORO VERDE DALLA FIS »

06.06 - giovedì 15 febbraio 2024

Una Val di Fassa imbiancata è pronta per ospitare nelle migliori condizioni possibili la due giorni di Coppa del Mondo di sci alpino nel fine settimana del 24 e 25 febbraio, con due superG femminili. Nei giorni scorsi dal cielo sono caduti dai 20 centimetri di neve fresca ai 1.880 metri in zona parterre della pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino, fino a 40 centimetri a quota 2.480 della start area. Una nevicata significativa anche dal punto di vista scenografico, che ha dato vita ad un panorama dolomitico completamente bianco.

Inoltre nella giornata del 12 febbraio è giunto anche il via libera da parte della Fis, al termine dello snow control effettuato dallo specialista delegato della Fis Josef Zingerle, accompagnato sul tracciato dal direttore di gara Cesare Pastore e dal direttore di pista Mattia Giongo. «Tutto procede secondo le previsioni, – precisa Giongo – con Zingerle abbiamo verificato la condizione della neve e tanti altri aspetti legati alla pista La VolatA, da martedì chiusa ai turisti. Ora inizia la fase più delicata, ovvero la bagnatura del tracciato, che svolgeremo da giovedì a domenica con nostro gruppo di lavoro, il quale include i tecnici dei tre sci club valligiani Ski Team Fassa, Us Monti Pallidi e Fassactive, per dedicarci la settimana prossima agli ultimi dettagli, seguendo le indicazioni della Fis».

C’è dunque grande entusiasmo in Val di Fassa per questa due giorni di Coppa del Mondo, la prima ufficiale nel calendario internazionale, visto che nel 2021 la pista La VolatA aveva esordito nel massimo circuito con tre recuperi di altrettante competizioni rinviate. In attesa dell’arrivo delle protagoniste, le ragazze jet che in questo fine settimana sono impegnate a Crans Montana, il Comitato organizzatore è dunque a pieno regime per garantire un evento di alto livello.

Una tre giorni che inizierà nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio alle 17 con il team captains’ meeting a Soraga, al quale seguirà alle 18 l’Audi Fis World Cup Opening Parade in centro a Moena. Si tratta di un suggestivo momento inaugurale, durante il quale la Val di Fassa si presenta ufficialmente con una sfilata che attaversa le vie del centro e arriva in Piaz de Sotegrava a Moena. La parata vede la partecipazione dei ragazzi degli sci club valligiani, delle cinque scuole di sci locali e delle altre associazioni sportive di Fassa, della banda “Mùsega da Poza” e del coro Enrosadira, accompagnati da artisti sui trampoli che danno vita a un singolare show con una conclusione celebrativa sul palco.

Sabato mattina, poi, spazio al primo superG con start alle ore 11, quindi flower ceremony e alle 18 in Piaz de Sotegrava a Moena la premiazione ufficiale delle atlete con il rito dell’estrazione pettorali. Domenica mattina seconda sfida su La VolatA alle ore 11 e al termine è prevista la premiazione ufficiale nella finish area.

Per quanto riguarda i biglietti in vendita per accedere alla tribuna nel parterre di Passo San Pellegrino sono esauriti. Sarà comunque possibile seguire l’evento sia sabato sia domenica a bordo pista nella zona arrivo senza essere in possesso di alcun biglietto. Sabato e domenica sarà attivo un servizio di bus navetta da Moena e da Falcade, con arrivo a Passo San Pellegrino e ritorno con orario 8.30 – 10.30, quindi dalle 13 alle 15.