COMUNE DI TRENTO * “BIKE TO WORK“: « AL VIA IL PROGETTO CON 91 DIPENDENTI, PREVISTO UN RIMBORSO DI 0,25 EURO PER OGNI CHILOMETRO »

13.28 - mercoledì 3 aprile 2024

Bike to work, partito il progetto con 91 dipendenti. Iniziata ieri la registrazione della distanza percorsa per arrivare al lavoro.

Previsto un rimborso di 0,25 euro per ogni chilometro. Entra nel vivo Bike-to-work, progetto pensato per facilitare la riduzione dell’uso del veicolo privato negli spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti: una misura sperimentale finalizzata a promuovere la mobilità ciclistica mediante un rimborso chilometrico ai dipendenti comunali che utilizzano la bicicletta per recarsi al lavoro.

Da ieri i 91 dipendenti che hanno aderito all’iniziativa hanno iniziato a pedalare conteggiando i chilometri con l’apposita app (Pin bike) che è collegata a un sensore che gira con la ruota anteriore. Il dipendente ogni mattina deve attivare la app che conteggia con precisione tempo ma soprattutto la distanza percorsa. I partecipanti sono distribuiti su ventuno sedi dell’Amministrazione: tra questi spiccano per numero di adesioni gli uffici tecnici (23), il polo di via Belenzani/via Alfieri/via Roma (35) e il polo di via Maccani (12).

I rimborsi saranno pari a 0,25 euro per ogni chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro per un importo massimo di 2 euro al giorno e 20 euro al mese. Per incentivare la partecipazione è anche prevista una competizione su chi percorrerà più chilometri: i primi sette classificati otterranno un premio aggiuntivo da 20 a 50 euro.

L’iniziativa avrà una durata sperimentale di sei mesi e prevede l’avvio del periodo sperimentale con l’inizio registrazione dei km effettuati per i tragitti casa-lavoro dai partecipanti martedì 2 aprile e continuerà fino a tutto settembre.

L’obiettivo è quello di incrementare del 10% il numero di dipendenti che utilizzano la bicicletta per compiere il tragitto casa-lavoro entro la fine dell’anno arrivando a 130 dipendenti. L’azione procederà in parallelo con altre azioni finalizzate a migliorare i servizi legati alla mobilità ciclabile (estensione all’utilizzo di docce e spogliatoi già presenti) e la sicurezza degli spazi di parcheggio. Il monitoraggio dell’iniziativa permetterà anche di analizzare non solo il numero di viaggi casa-lavoro effettuati dai dipendenti, ma anche il numero di chilometri percorsi in bici dai dipendenti partecipanti e il calcolo finale delle emissioni di Co2 risparmiate.