DALZOCCHIO (LEGA) * CONCESSIONI IDROELETTRICHE: « DIAMO A CESARE QUEL CHE È DI CESARE, LA PROROGA DELLE SCADENZE È FRUTTO DI UN EMENDAMENTO PRESENTATO ANCHE DA NOI »

18.38 - giovedì 04 agosto 2022

Dalzocchio: su concessioni idroelettriche diamo a Cesare quel che è di Cesare! Siamo felici che la Consigliera Ambrosi, assieme ai due colleghi in Consiglio provinciale di Fratelli d’Italia, abbia mostrato attenzione sul tema dell’energia, argomento che – come lei dovrebbe sapere – è stato affrontato dai suoi ex compagni di Partito, mi riferisco ai Parlamentari della Lega Binelli, Sutto, Testor, Loss e Cattoi da tempo e con particolare attenzione.

L’allineamento delle scadenze delle concessioni idroelettriche del Trentino-Alto Adige con quelle delle concessioni idroelettriche di tutte le altre Regioni a livello Nazionale è giunto grazie all’approvazione di un emendamento della Lega nell’aprile del 2022 in commissione attività produttive della Camera durante la trattazione del decreto energia.

La proroga delle scadenze delle concessioni idroelettriche nazionali comprese quelle di Trento e Bolzano (proroga dal 31 luglio 2024 a fine 2024) è frutto di un emendamento che è stato presentato e sottoscritto anche dalla Lega durante la trattazione in Senato del Dl concorrenza.

Voglio al contempo aggiungere che credo che la Consigliera sappia anche che quasi tutti i parlamentari della Lega eletti in Trentino e che fino all’ultimo combattono per la difesa del nostro territorio a testa alta e con orgoglio, rappresentino – per via della legge elettorale – non solo la Lega, cui sono iscritti a livello di Gruppo parlamentare, ma anche l’intera coalizione di centrodestra che si appresta a governare l’Italia, di conseguenza anche la Consigliera che risulta iscritta a un Gruppo consiliare della coalizione.

Credo che in questi anni il loro lavoro comunque non sia stato quello di rappresentare tanto una coalizione o un partito o altro, ma semplicemente quello di difendere i diritti del nostro territorio e di salvaguardare costantemente la nostra autonomia, anche sotto il profilo finanziario, e non se stessi o altro.

Credo proprio che anche con il lavoro dei nostri Parlamentari in questi anni la Lega abbia dimostrato, contrariamente a quanto il centrosinistra affermava, di essere a difesa della nostra autonomia.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.