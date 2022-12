REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * BORSE STUDIO ESTERO: LEONARDI: « 39 GLI STUDENTI BENEFICIARI, CONOSCERE LE LINGUE STRANIERE È FONDAMENTALE » (ELENCO NOMI)

11.51 - sabato 10 dicembre 2022

Sono 39 gli studenti che beneficeranno delle borse di studio della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol per frequentare il quarto anno scolastico 2022/2023 in uno Stato dell’Unione Europea. È quanto ha deliberato la giunta regionale approvando una spesa complessiva di 414 mila euro su proposta dell’assessore regionale Giorgio Leonardi.

Nel corso dell’anno le borse di studio erano state aumentate a 52, ma nel frattempo due borsisti non sono partiti per l’estero, nove hanno rinunciato e due non avevano più i requisiti previsti e sono stati eliminati dalla graduatoria.”La conoscenza delle lingue straniere è fondamentale per la crescita dei nostri giovani, ma ancora di più la possibilità di relazionarsi con i loro coetanei di un’altra nazione. Un anno di studio all’estero – ha concluso Leonardi – è il modo migliore per aprire la mente e far crescere i nostri ragazzi”.