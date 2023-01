RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * VIAGGIO A LIMONE PIEMONTE: « SI PARTE DA QUOTA 2.775 METRI SUL LIVELLO DEL MARE, IN VETTA ALLA ROCCA DELL’ABISSO (28/1) »

11.28 - venerdì 27 gennaio 2023

E’ Limone, in Piemonte, la meta di “Linea Bianca”, in onda sabato 28 Gennaio alle 14.00 su Rai 1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Si parte da quota 2.775 metri sul livello del mare, in vetta alla Rocca dell’Abisso, nel complesso delle Alpi Marittime, insieme a Ossini, Lino Zani e una guida alpina. Si passa, poi, a un luogo di incontro nella preghiera per tutti quelli che amano la montagna e sentono il bisogno di essere uniti tra di loro: a Limonetto, immersi nella natura, con Don Andrea Adamo si scopre l’Alpe di Papa Giovanni XXIII, piccolo centro di spiritualità fondato da don Francesco Brondello il 25 marzo del 1965.

L’altra faccia della medaglia del “miglior amico dell’uomo”: a Entracque, nel primo centro faunistico delle Alpi totalmente dedicato, un incontro con il signore indiscusso di boschi e foreste, il lupo. Dopo una “passeggiata” a Limone tra tradizioni, curiosità e divertenti personaggi, si passa al Piemonte del vino: nel cuore delle Langhe, in una delle cantine simbolo di tutta l’Italia, un nuovo ed avanzato approccio tecnologico per il monitoraggio delle viti, per favorire la qualità del prodotto ed ottimizzare le tecniche di coltivazione.

E ancora, l’“oro bianco” indispensabile in cucina: dal Piemonte alla Francia, alla Liguria, l’indiscusso fascino dell’Alta Via del Sale, l’antichissimo percorso lungo il quale i commercianti, a dorso di mulo, trasportavano il sale dalla costa verso l’entroterra.

Lino Zani, poi, si cimenterà in uno dei mestieri di montagna più antichi, quello dell’apprendista spazzacamino: assicurarsi ad una fune, salire sui tetti, sigillare i camini con un telo di plastica per impedire la fuoriuscita della fuliggine, controllare l’interno con una telecamera per verificare la corretta pulizia. Si chiude con lo sci: 16 impianti di risalita, 80 chilometri di piste in tre comprensori. Con i maestri di sci, offerta e potenzialità di Limone Piemonte, la “regina” delle Alpi Marittime.