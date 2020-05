ONDA CIVICA TRENTINO – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * RSA E FAMILIARI: « L’URLO DI FARE PRESTO DA ANZIANI E FAMILIARI »

Interrogazione a risposta scritta presentata dal gruppo consigliare comunale ONDA CIVICA TRENTINO

Oggetto: L’avvicinamento dei familiari ai propri cari, ospiti nelle RSA del Trentino e nel comune di Trento.

Ad oggi, Fase due, con bassi contagi e zero decessi per covid19, non risulta, oltre agli strumenti attendibili per la diagnosi dell’infezione da covid19, alcuna linea guida e\o protocollo in atto per alcun accorgimento in merito all’avvicinamento dei familiari, da concedere naturalmente nel rispetto delle regole di contenimento della sua diffusione.

Siamo nella fase dell’identificazione del contagio, ma sussiste ancora il divieto tassativo di vedere i

propri familiari nelle RSA.

In attesa di terapie efficaci e di massa a contrapporre questa epidemia per tutta la popolazione della provincia, risultano esserci differenze ovvie anche strutturali tra le varie RSA, ma alcune godono di parco verde, balconcini, aree comuni esterne e ballatoi comodi che si prestano più di altre a soluzioni fattibili e senza rischi di contagio.

E’ fondamentale in questa fase soddisfare gli avvicinamenti per sopperire, almeno in parte, alle forti sofferenze dovute al distacco con i propri cari, affezionati nonnini indifesi a lungo ormai abbandonati dai propri familiari.

Nonostante il grande apprezzabile sacrificio del personale operatore all’interno, non si conoscono ancora tempi, nemmeno indicativi per poter salutare i propri cari, nonostante le differenti patologie di ciascuno.