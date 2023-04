LIVE NATION ENTERTAINMENT E PAYPAL * PARTNERSHIP: « SIGLATO ACCORDO PER I PAGAMENTI SICURI DEI FAN, PER BIGLIETTI IN TUTTO IL MONDO »

10.27 - martedì 18 aprile 2023

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) e Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE: LYV) hanno annunciato oggi una partnership strategica pluriennale che nomina PayPal come Preferred Payments Partner di Ticketmaster, offrendo ai fan un modo semplice e flessibile di acquistare i biglietti per i loro spettacoli live preferiti.

Nella cornice della partnership, i fan potranno pagare con i prodotti PayPal e PayPal Paga in 3 rate su tutta la piattaforma di Ticketmaster. PayPal Braintree diventerà inoltre il principale processore di pagamento globale di Ticketmaster, accelerando il processo di acquisto e contribuendo a favorire la conversione.

Con le soluzioni di pagamento PayPal in prima linea e al centro dell’esperienza di acquisto su Ticketmaster, i fan possono essere certi di acquistare i biglietti con un metodo di pagamento semplice e affidabile, supportato dalla Protezione acquisti1 e da un’avanzata tecnologia di rilevamento delle frodi per garantire la sicurezza dei propri pagamenti. I fan beneficeranno altresì della possibilità di utilizzare il login unico, con il quale potranno scegliere di salvare le proprie informazioni per gli acquisti futuri. Avranno ora accesso alle opzioni di pagamento su un totale di 21 paesi, tra cui:

PayPal Checkout: offre ai fan un modo affidabile e sicuro di pagare, consentendo loro di scegliere tra i metodi di pagamento disponibili, come carta di credito, carta di debito, saldo PayPal e prelievo bancario;

PayPal Paga in 3 rate: consente ai fan di pagare gli acquisti in modo uniforme e rateale2, con importi fissi, aiutandoli a gestire il proprio budget pur continuando a seguire gli artisti e le squadre preferite.

“Il nostro obiettivo consiste nel mettere in contatto senza soluzione di continuità gli artisti e gli organizzatori di eventi con i fan, ovunque si trovino nel mondo, e PayPal ci aiuta a portare questo obiettivo ad un livello superiore, con una soluzione di pagamento di portata veramente globale”, ha dichiarato Mark Yovich, Presidente di Ticketmaster. “Questa partnership offre ai fan la continuità e la sicurezza di disporre di un metodo di pagamento sicuro, affidabile e accessibile in qualunque parte del mondo si trovino per assistere a un evento”.

“La portata di PayPal e la sua capacità di offrire opzioni di pagamento nei mercati globali derivano dall’esperienza dell’azienda nell’arco di diversi decenni e hanno portato a una solida reputazione tra i consumatori come metodo di pagamento affidabile3”, ha dichiarato Peggy Alford, EVP delle Vendite Globali di PayPal. “I nostri dati mostrano che i consumatori sono quasi tre volte più propensi a concludere l’acquisto di un biglietto per un evento di intrattenimento live quando vedono PayPal come opzione di pagamento4, a dimostrazione del valore che il marchio PayPal apporta a questa partnership. Questo impegno ampliato tra PayPal e Ticketmaster darà ai fan la possibilità di effettuare l’acquisto in pochi secondi con opzioni di pagamento flessibili che conoscono e di cui si fidano”.

“Sono molto entusiasta dell’espansione di questa partnership con Ticketmaster e Live Nation Entertainment”, commenta Maria Teresa Minotti, Country Sr Director di PayPal Italia. “I fan possono pagare in modo semplice e flessibile per acquistare i biglietti per i loro eventi preferiti. La piattaforma PayPal fornirà anche prodotti pay later e l’accesso a molteplici opzioni di pagamento”.

La partnership include inoltre un programma di marketing globale ampliato per promuovere un maggior coinvolgimento e la fidelizzazione dei fan attraverso esperienze e offerte.

Informazioni su PayPal

PayPal è all’avanguardia nella rivoluzione dei pagamenti digitali da oltre 20 anni. Sfruttando la tecnologia per rendere i servizi finanziari e il commercio più comodi, convenienti e sicuri, la piattaforma PayPal consente a centinaia di milioni di consumatori e commercianti in oltre 200 mercati di aderire all’economia globale e di prosperarvi. Per maggiori informazioni, visitare il sito

https://www.paypal.com.

Informazioni su Ticketmaster

Ticketmaster è il più grande rivenditore di biglietti al mondo e il leader globale nei prodotti e servizi di biglietteria per eventi live. Grazie a partnership ufficiali con migliaia di location, artisti, squadre sportive, festival, centri di arti performative e teatri, Ticketmaster elabora 500 milioni di biglietti all’anno in oltre 30 paesi diversi. Ticketmaster fa parte di Live Nation Entertainment (NYSE: LYV).

1 La Protezione acquisti copre tutti gli acquisti consentiti con l’utilizzo di PayPal. Si applicano un limite di tempo di 180 giorni e altri termini. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sulla Protezione acquisti del proprio Contratto d’uso locale.

2 L’idoneità del consumatore è soggetta allo stato e all’approvazione. Le caratteristiche del prodotto variano a seconda del mercato. Per maggiori dettagli, consultare le condizioni del prodotto in questione.

3 https://interbrand.com/best-brands/

4 Studio Nielsen commissionato da PayPal per comprendere e misurare l’impatto di PayPal per i commercianti di grandi aziende con sede negli Stati Uniti, in diversi settori verticali (ad esempio, salute e bellezza, viaggi, moda), mediante il Nielsen Behavioral Panel di transazioni desktop di 15.144 consumatori statunitensi tra luglio 2020 e settembre 2020.